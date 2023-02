CMAS convoca munícipes para a 1ª reunião ordinária de 2023 - Divulgação

CMAS convoca munícipes para a 1ª reunião ordinária de 2023Divulgação

Publicado 02/02/2023 20:30

O Conselho Municipal de Assistência Social de Teresópolis (CMAS) Convoca os munícipes e conselheiros para participarem da sua 1ª reunião ordinária de 2023, que será realizada no próximo dia 7 de fevereiro, terça-feira, às 9h da manhã, presencialmente, no Teatro Municipal (Avenida Feliciano Sodré, nº 675 - Várzea)

Além de informes e comissões, informes gerais e assuntos gerais de interesse dos participantes, a reunião marca a posse dos novos Conselheiros eleitos em assembleia do Fórum de Eleição da Sociedade Civil do CMAS. A chamada da reunião acontecerá às 9:15h.