CRAS Meudon realiza ação em comemoração ao Dia Mundial da SolidariedadeDivulgação

Publicado 03/02/2023 12:55

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS Meudon), da Secretaria de Desenvolvimento Social, comemorou na última terça-feira, 31 de janeiro, O Dia Mundial da Solidariedade. Com uma palestra motivacional e um café da manhã especial, as senhoras participantes das aulas de alongamento puderam aprender a importância da data e como exercer a solidariedade no dia-a-dia.

Aparecida Ximenes, psicóloga da unidade, ministrou a palestra para as alunas e frisou o poder do exercício da solidariedade: “A solidariedade é a ação de fazer o bem e ajudar o próximo sem qualquer tipo de interesse. O indivíduo solidário é assim porque sente prazer em promover o bem. Agindo desse modo, ele sente que contribui para um mundo melhor, mesmo que de forma simples”.

“Essa data tem como objetivo destacar a importância da ação coletiva e estimular a criação de práticas em benefício das pessoas menos favorecidas e superar os problemas globais, de forma a construir um mundo melhor e mais seguro para todos”, explica Tereza Alvarez, coordenadora do CRAS Meudon. Tereza lembra que uma forma bastante simples e significativa de ajudar é doando sangue, por exemplo. “Geralmente, os bancos de sangue de várias regiões do Brasil enfrentam baixas devido à pouca adesão das pessoas. Por isso a importância das campanhas de estímulo à doação. É preciso estimular a empatia”, completa ela.

As aulas de alongamento para idosos e as outras oficinas oferecidas pelos CRAS, fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), programa que atua na criação de vínculos entre as assistentes sociais e os usuários e entre os próprios usuários, a fim de evitar as violências sociais e, no caso específicos dos idosos, o isolamento social.