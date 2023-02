Transformação digital na gestão pública de Teresópolis é apresentada no Conlestc - Divulgação

Transformação digital na gestão pública de Teresópolis é apresentada no ConlestcDivulgação

Publicado 03/02/2023 16:08

O secretário de Ciência e Tecnologia, Vinicius Oberg, representou o Prefeito Vinicius Claussen na 3ª edição do Conlestech – Cidades Inteligentes e Sustentáveis, realizada na quinta-feira (2), em Niterói.

Durante o encontro, promovido pelo Conleste (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste Fluminense), o secretário Vinicius Oberg foi um dos painelistas do evento e apresentou os avanços de transformação digital na gestão pública do município, por meio do programa TerêGovDigital.







“O TerêGovDigital vai muito além da Ciência e Tecnologia, é uma estratégia de governo que busca acelerar a transformação digital da Prefeitura visando serviços públicos mais eficientes, ágeis e transparentes para a população. É menos burocracia e mais economia para os cofres públicos. Também ficamos felizes de ver o reconhecimento ao trabalho da gestão do Prefeito Vinicius Claussen nessa área”, avaliou o secretário de Ciência e Tecnologia, Vinicius Oberg. Servidores das secretarias de Ciência e Tecnologia, Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Educação e de Turismo e a presidente do Conselho M. de Educação, Amanda Albuquerque, também participaram do evento.







Com o objetivo de fomentar a economia do conhecimento e implantar a inovação tecnológica no setor público na região Leste Fluminense, a 3ª edição do Conlestech contou com outros dois painéis: ‘Projetos Sustentáveis e Resiliência para as Cidades Inteligentes’ e ‘Direitos Digitais: da Inclusão a Cibersegurança’.







O Conlestech foi organizado pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste) e contou com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, e do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer. O prefeito da cidade, Axel Grael, deu as boas-vindas aos participantes.







TerêGovDigital







Criado na gestão do Prefeito Vinicius Claussen, o Programa TerêGovDigital tem como meta a digitalização dos serviços e a transparência pública, o que facilita a vida dos cidadãos. Entre os primeiros avanços do programa estão a integração com sistema da Junta Comercial, facilitando abertura de empresas; implantação de sistemas na Saúde, Ouvidoria e Desenvolvimento Social; instalação de fibra óptica em mais de 95% das unidades da Prefeitura; adesão à RedeGovBr do Governo Federal; implantação do novo sistema de Protocolo Eletrônico; implantação de nova infraestrutura de servidores na nuvem (cloud); e o novo Portal da Prefeitura.