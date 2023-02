Empresas de ônibus de Teresópolis vão ampliar grade de horários a partir de segunda-feira - Divulgação

Publicado 03/02/2023 16:27

Os ônibus que circulam na cidade de Teresópolis vão operar com 130 viagens a mais a partir da próxima segunda-feira, dia 6. Os novos horários programados têm o objetivo de atender a maior demanda de passageiros com o fim das férias, o retorno das aulas na cidade e diminuir o impacto do trânsito na operação dos ônibus com o aumento da circulação de carros nas ruas.

Para o gerente de operações das empresas Dedo de Deus e 1º de Março, Auvanir Júnior, a partir de agora, a mobilidade da cidade muda com o retorno de diversas atividades e a ampliação da capacidade de transporte nesse período busca atender melhor os deslocamentos da população.

“Teresópolis, assim como diversas outras cidades, possui essa sazonalidade de movimentação nos meses de dezembro e janeiro. Agora, com mais automóveis nas ruas, os ônibus levam mais tempo para cumprir o seu trajeto e iniciar uma nova viagem e a nossa meta é que esse número de horários a mais possa minimizar o impacto do trânsito na circulação normal dos ônibus”, afirma.

De acordo com as empresas, os horários já em operação não sofrerão alterações e a consulta de toda a grade atualizada, já com as novas viagens, pode ser feita, a partir de segunda-feira, no site www.dedodedeus.com.br