Programa ‘Emprega Terê’: Teresópolis tem 99 vagas de emprego até 24 de fevereiroDivulgação

Publicado 15/02/2023 14:04

Até o dia 24 de fevereiro, o Programa ‘Emprega Terê’ oferece 99 vagas de emprego para quem quer ingressar no mercado de trabalho. São 71 vagas para trabalhadores com experiência, 20 oportunidades para candidatos sem experiência e 08 vagas para pessoa com deficiência (PcD).

O atendimento presencial segue até esta sexta, 17/02, no SINE Teresópolis, no 1º piso da Prefeitura (Av. Feliciano Sodré, 675), na Várzea, de 9h às 17h, e na Casa do Trabalhador (Rua Luiz Noguet Jr, 100), no bairro de São Pedro, de 9h as 12h e de 13h as 18h.

Devido ao Carnaval, o expediente será retomado na quarta, 22/02, a partir de 12h, seguindo até sexta, 24/02, nos horários normais.

Os interessados devem ter em mãos RG, CPF, número do PIS (se não houver o cadastro é gerado na hora) e a carteira de trabalho (se não tiver é possível solicitar pelo Portal Emprega Terê). São cadastradas experiências anteriores, qualificação profissional e áreas de interesse.

Todos os serviços do SINE Teresópolis, tais como cadastro de currículo, acesso a carteira de trabalho e seguro-desemprego, podem ser acessados no Portal do Trabalhador – www.teresopolis.rj.gov.br/portal-do-trabalhador.

A captação e divulgação das oportunidades de emprego são ações do ‘Pra Cima Terê’ – Programa de Fortalecimento Econômico e Geração de Empregos de Teresópolis, liderado pelo Gabinete de Crise da Prefeitura junto às organizações empresariais Teresópolis Convention, ACIAT, CDL, Sincomércio, Firjan, Sindicato Rural e o Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda.