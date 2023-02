Shows, blocos, atrações culturais e festival cervejeiro agitam o Carnaval 2023 em Teresópolis - Divulgação

Shows, blocos, atrações culturais e festival cervejeiro agitam o Carnaval 2023 em TeresópolisDivulgação

Publicado 14/02/2023 12:59

O Carnaval em Teresópolis começa nesta quinta-feira, 16/02, e segue até a terça-feira, 21/02, com extensa programação para todos os públicos em seis dias de folia, na cidade e no interior. Na agenda, desfile de blocos, shows e atividades infantis, que acontecerão na Praça Olímpica Luís de Camões, na Várzea, na Feirarte – a popular Feirinha do Alto, e na Praça Samuel de Paula Macário, em Bonsucesso, no interior. São parceiros da Prefeitura de Teresópolis o SESC e o Centro Cultural FESO-Pró Arte.

Já o Lupulando - Festival Cervejeiro Teresópolis movimentará a Praça Nilo Peçanha, no Alto, e região, com shows, marchinhas, cervejas artesanais, gastronomia, espaço kids e muito mais.

Estrutura:

A estrutura montada na Praça Olímpica, no Centro da cidade, disponibiliza área de shows, atendimento emergencial de saúde e banheiros químicos. Para garantir a tranquilidade dos foliões, agentes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar/Segurança Presente, Corpo de Bombeiros, Bombeiros Civis e segurança privada vão circular nas áreas de eventos. Orientação do trânsito e a limpeza dos locais de eventos após o encerramento da programação também estão confirmadas pela Prefeitura de Teresópolis.

A coordenação é da Secretaria Municipal de Turismo/Núcleo de Eventos, com a participação das secretarias municipais de Defesa Civil, Saúde, Serviços Públicos e de Segurança Pública.