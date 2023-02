Prefeitura de Teresópolis, SENAC-RJ e parceiros promovem formação profissional e incentivam o empreendedorismo na área de beleza - Bruno Nepomuceno

Publicado 14/02/2023 12:42

Realizada no SESC Alpina, a cerimônia reuniu autoridades, instrutores e convidados.

Promovida em conjunto pela Prefeitura/Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal e o Sincomércio Teresópolis, a iniciativa garantiu a permanência da escola móvel entre os meses de setembro e dezembro de 2022, no bairro de São Pedro, com a oferta dos cursos de Manicure e Pedicure, Práticas de Trabalho dos Cabeleireiros, Cabelos Crespos e Cacheados: cortes e finalizações, Penteados e Maquiagem, Técnicas Básicas de Maquiagem e Design de Sobrancelhas.

“Motivo de alegria começar a semana com uma formatura. Parabenizo os alunos por buscarem capacitação profissional, que é oportunidade da carteira assinada e de geração de renda”, felicitou o Prefeito Vinicius Claussen, acompanhado do Vereador Paulinho Nogueira, de secretários e subsecretários municipais. “Esta foi a terceira formatura de uma carreta-escola do SENAC-RJ em Teresópolis. Tivemos a de Gastronomia, a de Tecnologia e a de Beleza e agradeço a todos os parceiros pelo sucesso desta ação. Já pedimos a vinda do PetMóvel, com cursos para empreendedores e profissionais da área e para os tutores de animais domésticos”, pontuou o Prefeito.

“A parceria com Teresópolis é muito forte e essa formatura é exemplo disso. É quando vemos nosso trabalho premiado, com as pessoas qualificadas e encaminhadas para o mundo do trabalho”, resumiu Pedro Teixeira, diretor de Operações Compartilhadas do SENAC-RJ.

Integrante da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal, a Vereadora Érika Marra destacou que “o SENAC oferece cursos de excelência e forma excelência. Agora depende de vocês alçarem vôos cada vez mais altos. Parabéns aos alunos e sucesso a todos”.

Transformando vidas

Mais do que preparação para o mundo do trabalho, a qualificação é uma experiência de transformação de vida. Como Alexia da Silva, que fez o curso de técnicas de maquiagem. “Comecei a minha transição de gênero tem 5 anos e essa minha primeira formação é um incentivo para a comunidade trans também. A maquiagem é uma arte de expressão que eleva a autoestima, não só pra mim, mulher trans, mas para todas as mulheres. É uma ato de empoderamento que rende prosperidade”, opinou.

A palavra superação define o sentimento de Ivana Valéria, formanda do curso de Penteados e Maquiagem. Ela dedicou a conquista em memória da filha, que perdeu há 6 meses na luta contra o câncer de mama. “Fiz o curso para me aprimorar e ajudar mais minha família. A cada dia busco o melhor para ajudar minha mãe, de 91 anos, e os meus dois netos. Acredito que, daqui pra frente, tudo vai ser diferente e que, até o fim do ano, muitas páginas vão ser viradas”, relatou, emocionada.

Com experiência de manicure e automaquiagem, Verônica Braga, que já abriu o seu espaço de beleza, comemorou a conquista do diploma do curso de Práticas de Trabalho dos Cabeleireiros. “Foi uma ótima uma oportunidade não só financeira, mas pra crescer como pessoa e ajudar a comunidade carente que mora no Pimentel. O espaço que abri vai dar emprego e embelezar as mulheres, aumentando a auto-estima. Vou agregar isso na minha vida”, ressaltou.

É esse o resultado que o SENAC-RJ busca. “Esse projeto atua com pessoas em vulnerabilidade social e, além da geração de renda e da busca da empregabilidade, a gente percebe a melhoria da auto-estima, o que impacta positivamente na qualidade de vida dessas pessoas”, comentou a gerente de Responsabilidade Social, Rosane Masiero.

A busca de conhecimento deve ser uma prática permanente na vida dos trabalhadores. “Uma boa parte das alunas que concluíram os cursos da Unidade Móvel de Beleza dão continuidade à formação no SENAC Teresópolis. O mercado de trabalho nos procura o tempo todo por sermos referência em qualificação e os profissionais que formamos são praticamente todos encaminhados”, explicou a gerente da unidade, Adriana da Costa.

Mercado formal e empreendedorismo

Os cursos de formação profissional oportunizados pela Gestão Municipal, parceiros e colaboradores atendem ao Pra Cima Terê – Programa Estratégico de Fortalecimento Econômico e Geração de Empregos, liderado pelo Prefeito Vinicius Claussen, e cumprem dois objetivos. Além de contribuir para o ingresso de trabalhadores qualificados no mercado de trabalho, incentivam o empreendedorismo.

“Quem não for absorvido pelo mercado formal pode exercer uma profissão por iniciativa própria e se tornar um microempreendedor individual. O Espaço do Empreendedor, no 1º piso da Prefeitura, está de portas abertas para ajudar os interessados em formalizar a sua atividade e a ter acesso a linha de crédito para montar o próprio negócio”, orientou Lucas Guimarães, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária.