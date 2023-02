Alteração trânsito Rua Manoel Madruga - Várzea - Mídias Sociais

Publicado 13/02/2023 15:37

A Secretaria Municipal de Segurança Pública de Teresópolis, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), informa que, a partir desta segunda-feira, 13, a Rua Manoel Madruga, onde há o acesso à Praça Olímpica Luís de Camões, no centro da cidade, estará interditada para o trânsito de veículos devido às instalações necessárias para a programação do Carnaval ‘Terê Alegria em Família’, que acontecerá no local.

Durante a interdição, o acesso ao comércio e ao estacionamento da via será feito por meio da Av. Delfim Moreira, seguindo pela Rua Edmundo Bittencourt, acessando a Rua Manoel Madruga. A rua será liberada no dia 23 de fevereiro (quinta-feira).

Em breve, mais informações sobre mudanças no trânsito em vias situadas no entorno dos demais espaços onde haverá programação de Carnaval serão divulgadas.