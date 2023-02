Casa de Cultura de Teresópolis implanta 7 oficinas gratuitas - Divulgação

Casa de Cultura de Teresópolis implanta 7 oficinas gratuitasDivulgação

Publicado 12/02/2023 07:00

A Secretaria Municipal de Cultura abre o ano letivo dos cursos gratuitos da Casa de Cultura Adolpho Bloch, em Araras, com a implantação de sete oficinas: Crochê, Dança do Ventre, Desenho e Pintura, Ato e Teatro, Teatro para a Terceira Idade, Monólogos – Ator Crível e Percussão de Escola de Samba.

As inscrições on-line para as 140 vagas oferecidas estão abertas e podem ser feitas até o dia 22/02 por meio dos links disponibilizados por cada oficina. Os interessados também podem se inscrever presencialmente na Casa de Cultura, de segunda a sexta, das 9h às 17h. Mais informações pelo telefone (21) 2644-4092.

“Como anunciamos na retomada das atividades, estamos ampliando nossos cursos gratuitos para atender um número maior de interessados. Aproveitem a oportunidade e se inscrevam! Vamos movimentar a nossa Casa de Cultura”, convida a secretária municipal de Cultura, Cléo Jordão.

Confira as novas oficinas gratuitas:

• Crochê: Produção de bolsas, cachecóis e toalhas de mesa, entre outros artigos, com diversos pontos, e também bonecos de crochê Amigurumis. Aulas com a voluntária e professora Gabriela Cox.

Vagas: 12.

Idade: A partir de 15 anos.

Dia/Hora: Sábado, 10h às 11h.

• Dança do Ventre: Essa arte milenar, que conta a história de vários povos e que é considerada a primeira expressão de contato com o movimento do corpo feminino, terá Aylan Yin como instrutor. Hoje, a Dança do Ventre é aplicada para mulheres que buscam a libertação do julgamento do próprio corpo e do comportamento feminino.

Vagas: 12.

Idade: A partir de 15 anos.

Dia/Hora: Sábados, 10h às 11h.

• Desenho e Pintura: Experimentação de técnicas mistas das artes visuais, como desenhos, pintura, colagem, artesanato e modelagem utilizando papel, tecido, telas, desenhos e outros. O material utilizado ao longo do curso deve ser disponibilizado pelo aluno. Aula com a instrutora Nerak.



Inscrição: Vagas/Idade/Dia/Hora: 08 vagas para crianças de 6 a 8 anos, segunda e quarta, 8h às 10h; 08 para crianças de 9 a 12 anos, segunda e quarta, 10h às 12h; 20 vagas para adolescentes de 12 a 16 anos, terças e quintas, 8h às 10 e 10h às 12h.Inscrição: https://forms.gle/yAkcqz7nwHuJnueL7

• Ato e Teatro: Com uma didática diferenciada, a instrutora Estrela Mattos pretende explorar exercícios de improvisação, tempo, espaço, estudo teórico e construção de personagem de espetáculo.

Vagas/Idade/Dia/Hora: 06 para interessados a partir de 12 anos, segunda-feira, 18h às 20h; 10 para interessados a partir de 12 anos, segunda e quarta, 14h30 às 16h; 10 para interessados a partir de 12 anos, quinta-feira, 14h às 16h; e 10 vagas para interessados a partir de 18 anos com experiência em artes cênicas, segunda e quarta, 16h às 17h30.

• Monólogos – o Ator Crível: O voluntário e professor de interpretação teatral Leonardo Pergaminho vai trabalhar com atores com experiência de palco. A proposta é formatar a interpretação individual, a autodireção em cena e a direção do outro, com técnicas para aprimorar as habilidades cênicas a fim de que o aluno se torne um ator mais criativo e atuante, com alta qualidade e domínio de palco.

Vagas: 12.

Idade: A partir de 16 anos.

Dia/Hora: Domingo, 14h às 17h.

• Teatro para a Terceira Idade: O voluntário e professor de interpretação teatral Leonardo Pergaminho propõe aguçar a inteligência, expressão e sensibilidade do aluno-ator da terceira idade desenvolvendo habilidades sensoriais, físicas e motoras, com lições de introdução ao teatro, improvisação, uso do corpo e da voz, unindo o lúdico às experiências de vida.

Vagas: 12.

Idade: A partir de 50 anos.

Dia/Hora: Domingo, 10h às 12h.

• Percussão de Escola de Samba: Os voluntários Mestre Paulinho, da bateria da escola de samba Tigres da Serra, e Gilson Medeiros, diretor do programa ‘Patrimônio do Samba’, vão inteirar os alunos à cultura do Carnaval teresopolitano oferecendo aprendizado sobre a bateria, considerada o coração de uma escola de samba. Os instrumentos serão disponibilizados durante as aulas.

Vagas: 20.

Idade: A partir de 10 anos.

Dia/Hora: Segundo e quarto domingo do mês, 15h às 17h.