Desenvolvimento Social inicia mapeamento de idosos em vulnerabilidadeDivulgação

Publicado 10/02/2023 16:46

Uma das primeiras orientações da nova gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social diz respeito aos idosos. Em reunião estratégica realizada em conjunto com as coordenadoras dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), foi solicitada informações detalhadas sobre o referenciamento dos idosos nos equipamentos da SMDS e a situação geral deles no território da cidade, a fim de criar um plano de intervenção para a população idosa teresopolitana em estado de vulnerabilidade.

Com vasta experiência no setor, Eliane de Moraes Leite é a primeira assistente social a ser gestora da área após a chegada do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) a Teresópolis. “Precisamos mapear os idosos internados na área hospitalar e em que grau de complexidade se encontram; saber quem está em situação de vulnerabilidade, quem precisa de atenção, quem não tem família. Temos que estimular o acolhimento familiar pois trabalhamos com fortalecimento de vínculos. Por isso, vamos fazer um plano de intervenção técnica para a situação dos nossos idosos”,afirmou a Secretária.

A responsável pela pasta orientou às coordenadoras dos CRAS para que aumentem o fluxo de visitas domiciliares específicas para acompanhar os usuários idosos, a fim de que façam o reconhecimento da situação deles no território municipal. “Ainda não chegamos ao atendimento de alta complexidade, mas vamos chegar”, garantiu Eliane. Após mapeamento, um plano de intervenção social para esta população será criado e executado pela secretaria.