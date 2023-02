Teresópolis

Pela 4ª vez, Teresópolis registra saldo positivo de empregos e fecha 2022 com mais de 34 mil trabalhadores formais

Isso apesar de o mês de dezembro ter sido muito desafiador, com saldo negativo no Estado do Rio de Janeiro e no país.

Publicado 06/02/2023 18:29 | Atualizado há 14 minutos