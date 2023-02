Espaço do Empreendedor Itinerante de Teresópolis inicia as atividades nesta quarta-feira, dia 08 - Divulgação

Publicado 06/02/2023 13:35

Dando início às atividades em 2023, o projeto da Gestão Municipal ‘Espaço do Empreendedor Itinerante’ vai percorrer os bairros Coreia e Meudon, na área urbana, e Água Quente, na zona rural. O objetivo é levar os serviços de fomento econômico, emprego, atendimento social e de Ouvidoria de forma descentralizada aos moradores de todas as regiões do município.

Equipes das secretarias municipais de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, de Fazenda e de Desenvolvimento Social e da Ouvidoria Geral vão oferecer serviços como cadastro no balcão de empregos do SINE; informações sobre seguro-desemprego e Carteira de Trabalho Digital; orientação a respeito de legalização de empresas e viabilidade empresarial; inscrição no cadastro único de programas sociais (CadÚnico); esclarecimentos sobre DECLAN (Declaração Anual) para o Índice de Participação dos Municípios e registro das principais demandas dos moradores para melhor ia dos bairros.

Calendário do Espaço do Empreendedor Itinerante:

• 08/02, 10h às 13h: Associação de Moradores e Colaboradores da Coreia

Local: Sede da AMACC

Rua Maria Marques Viana, nº 196.

• 15/02, 10h às 13h: Associação dos Moradores, Produtores e Amigos de Água Quente e Volta do Pião

Local: Unidade Básica de Saúde de Água Quente

Estrada Rio-Bahia, km 40

• 01/03, 10h às 13h, Associação de Moradores e Amigos do Meudon

Local: Sede da Associação.

Rua Fernando Luz Filho, nº 175