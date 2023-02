Escola campeã do grupo especial em 2022, pela primeira vez, Grande Rio chega a Teresópolis - Reprodução mídias sociais

Publicado 04/02/2023 17:23

Carnaval em Teresópolis começa com bateria da escola Acadêmicos do Grande Rio no tradicional Espaço Cultural Higino, abrindo os festejos de carnaval. Será a primeira vez que uma escola do grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro irá subir a Serra, em evento que contará também com Banda Quintal do Céu e blocos tradicionais da cidade.

Além da bateria nota 10, a Grande Rio, campeã do carnaval do grupo especial, pela primeira vez, em 2022, traz intérprete de famosos sambas-enredos, com direito à porta-bandeira e passistas, que darão um show à parte. O enredo campeão do desfile de 2022 promete agitar os foliões neste pré-carnaval.