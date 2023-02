Especial de Carnaval no domingo, 05/02, abre a temporada 2023 do projeto Cultura de Raiz em Teresópolis - Divulgação

Especial de Carnaval no domingo, 05/02, abre a temporada 2023 do projeto Cultura de Raiz em TeresópolisDivulgação

Publicado 04/02/2023 08:00

Acontece neste domingo, 05/02, às 10h, a temporada 2023 do projeto Cultura de Raiz. O local é a Casa de Cultura Adolpho Bloch (Praça Juscelino Kubitschek, Araras).

“Temos um encontro marcado neste domingo, quando abrimos as portas para receber nossos artistas populares e o público com um espetáculo bem dentro do clima da folia do Carnaval. Também teremos esquete teatral do núcleo artístico da Casa de Cultura. Vamos nos divertir juntos”, convida a secretária municipal de Cultura, Cléo Jordão.

Iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o ‘Cultura de Raiz’ mantém viva a música de raiz e valoriza o artista local, da cidade e do campo. Prestes a completar 14 anos de existência, o projeto acontece através de encontros mensais, entre os meses de fevereiro e dezembro, com entrada franca.

Serviço:

Cultura de Raiz – Abertura da Temporada 2023

Dia: 05 de fevereiro, domingo

Hora: 10h

Local: Casa de Cultura Adolpho Bloch

(Praça Juscelino Kubitschek, Araras)

Entrada franca