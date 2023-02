Audiência Pública para renovação do mandato do COMDEMA em Teresópolis será dia 13 de fevereiro - Divulgação

Publicado 06/02/2023 18:11 | Atualizado 06/02/2023 18:15

Marcada para a próxima segunda-feira, dia 13/02, às 18h, a Audiência Pública para renovação do mandato dos membros da sociedade civil que integram o COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

Serão preenchidas 12 vagas para o período 2023-2025, sendo seis para representantes de associações de moradores, duas para entidades empresariais, duas para entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e duas para organizações não governamentais.

As instituições interessadas em participar devem credenciar seus representantes (um titular e um suplente) através de ofício endereçado ao secretário municipal de Meio Ambiente, Flavio Castro. Junto, deverão ser apresentadas cópias do Estatuto Social, CNPJ, Ata de Posse da atual diretoria e cópia da ata das duas últimas reuniões.

O credenciamento é obrigatório, por meio da entrega da documentação, e seguirá até esta quinta, 09/02, na Secretaria de Meio Ambiente, localizada no 2º piso do Centro Administrativo Municipal Manoel Machado de Freitas (Av. Lúcio Meira, 375 - prédio do antigo Fórum), na Várzea, de segunda a sexta, das 9h às 18h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 2742-7763.

Criado em 2008, o COMDEMA integra o sistema de gestão ambiental do município e tem como finalidade instituir normas e diretrizes ambientais, além de assessorar o chefe do Executivo Municipal nas políticas de fiscalização, proteção, conservação e uso sustentável do meio ambiente.