Pela 4ª vez, Teresópolis registra saldo positivo de empregos e fecha 2022 com mais de 34 mil trabalhadores formaisDivulgação

Publicado 06/02/2023 18:29 | Atualizado 06/02/2023 18:30

Dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado no dia 31 de janeiro pelo Ministério do Trabalho e Previdência, mostram que, mais uma vez, Teresópolis registra saldo positivo de empregos, com 311 novos empregos formais em dezembro de 2022.

“É a quarta vez, em cinco anos, que a gestão municipal obtém saldo positivo. Somente em 2020 o saldo foi negativo, mas em razão da pandemia, o que ocorreu em todo o Brasil. Superado esse momento crítico, chegamos ao final de 2022 com 34.180 trabalhadores formais! Isso representa, na série histórica dos últimos 21 anos, o melhor estoque de empregos formais de Teresópolis”, comemora o Prefeito Vinicius Claussen.

O secretário municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária atribui o saldo às boas práticas da Gestão Municipal nos últimos 5 anos. “Para entendermos a relevância das ações que o Prefeito Vinicius Claussen lidera, desde 2018, para a criação de ambiente favorável ao empreendedorismo, geração de empregos e aumento do investimento na cidade, em 2015 e 2016 Teresópolis obteve saldo negativo de empregos (-595 e -518, respectivamente). Em 2017 o resultado foi positivo, com apenas 121 novos empregos gerados”, explica Lucas Guimarães.

Ele ainda pontua que “exemplo dessas boas ações são os feedbacks que recebemos. essa semana, de três empresas locais sobre a contratação de trabalhadores encaminhados pelo SINE e a Casa do Trabalhador. Gratidão ao Prefeito Vinicius Claussen pela confiança, condições de trabalho e visão de futuro”, completa o secretário de Trabalho.