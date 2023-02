Lideranças empresariais se reúnem em evento sobre empreendedorismo em Teresópolis - Divulgação

Publicado 09/02/2023 19:21 | Atualizado 09/02/2023 19:53

Aconteceu nesta quarta-feira, 08/02, evento reunindo micro e pequenos empresários, desde profissionais liberais até empresas dos mais variados setores, de alimentação à área de tecnologia e da saúde para discutir novos processos na difícil missão de empreender no Brasil nos dias de hoje.

Os palestrantes e empresários Leo Coalhada e Ana Casamasso e os diretores-executivos da Tutores Bruna Monteiro e Alexandre Castro Andréa Brito O encontro fez parte da Tutore, empresa de consultoria no desenvolvimento de negócios para micro e pequenos empresários. Leo Coalhada, da Leo Cozinha Criativa, destacou que “ser empresário é ter autorresponsabilidade, isto é empreender, se reinventar todos os dias.” Para Bruna Monteiro, diretora-executiva da Tutore, “empreender é saber a importância de estruturar o negócio”, citando o empresário Ladmir Carvalho, ganhador da Medalha Tiradentes da Alerj.

Empresário há 12 anos no ramo da contabilidade, Alexandre Castro, também diretor-executivo da Tutore e delegado do Conselho Regional de Contabilidade, disse que “dentro do empreendedorismo não há espaço para aventureiros. São 2000 empresas quebrando por dia no Brasil por falta de gestão.”



A segunda convidada da noite, a empresária Ana Casamasso, diretora da Cosmeteria Artesanal, em depoimento emocionante afirmou que “a gente que empreende, empreende pelo sonho. Eu sempre fui sonhadora, empreendedora. Eu nunca planejei e, talvez por isso, sempre tive tantas dificuldades.”

Entre os presentes estavam os palestrantes Ana Casamasso farmacêutica e idealizadora da Cosmeteria Artesanal e Leo Coalhada, chefe de cozinha do Leo Cozinha Criativa, Carlos Werneck, Empório e Café, Wemerson Dias, Engenheiro de Produção e proprietário do Mr. Bier, Anna Beatriz Diniz, NTW Contabilidade, Amanda Vicente, Aconfeitar, Andreia Rozante, da Ateliê de Criações Criativas, Francisco Nunes, Gerente Geral da Alterdata Union, Anderson Gutemberg, diretor comercial da Kubba Software, o músico Thiago Cota, Kássia Callak, médica endocrinologista e Fabiano Gabry, dentista e Gisele Gonçalves, do Studio Gloss.