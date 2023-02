Parceria garante a formatura de 66 alunos nos cursos da Escola Móvel de Beleza do SENAC-RJ em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Parceria garante a formatura de 66 alunos nos cursos da Escola Móvel de Beleza do SENAC-RJ em TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 08/02/2023 19:09 | Atualizado 08/02/2023 19:19

É quando acontece a formatura que encerra, com a entrega de certificados, um ciclo produtivo de aprendizado e de empreendedorismo. A solenidade acontecerá às 11h, no SESC Alpina, no bairro Golfe, quando os formandos receberão orientação profissional do Banco de Oportunidades, serviço que conecta talentos ao mercado de trabalho.

A iniciativa, promovida em parceria com a Prefeitura de Teresópolis/Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal e com o Sincomércio Teresópolis, teve como objetivo impulsionar o setor de comércio e serviços e o empreendedorismo da região.

A carreta-escola de Beleza foi instalada na Praça dos Expedicionários, no bairro de São Pedro, no dia 20 de setembro do ano passado, durante o lançamento da primeira edição ampliada do Feirão Emprega Terê, iniciativa da Secretaria Municipal de Trabalho que registrou 1.215 atendimentos em seis dias, entre cadastro e encaminhamento de trabalhadores para entrevistas de emprego. A escola-móvel permaneceu no local até 19 de dezembro, período em que foram realizados os cursos gratuitos de Manicure e Pedicure, Práticas de Trabalho dos Cabeleireiros, Cabelos Crespos e Cacheados: cortes e finalizações, Penteados e Maquiagem, Técnicas Básicas de Maquiagem e Design de Sobrancelhas.