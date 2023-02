Cartilha de Proteção e Bem-estar Animal: Prefeitura promove encontro de professores com especialista em proteção animal - Gutto Rodrigues

Cartilha de Proteção e Bem-estar Animal: Prefeitura promove encontro de professores com especialista em proteção animalGutto Rodrigues

Publicado 08/02/2023 19:18

A Secretaria Municipal de Educação e a COPBEA (Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal) promoveram nesta quarta-feira, 8, no Teatro Municipal, na Prefeitura, um encontro de professores de escolas municipais com a presidente do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal (FNPDA), Elizabeth MacGregor. Em pauta, a proteção animal, tema da cartilha de proteção e bem-estar animal lançada pela gestão do Prefeito Vinicius Claussen e que será distribuída para os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal.

A diretora do Departamento Pedagógico da SME, Mônica Oliveira, deu as boas-vindas aos educadores e agradeceu a presença de Elizabeth MacGregor. A geógrafa enfatizou que para mudar de violência e crueldade para compaixão e respeito com os animais é possível por meio da Legislação, campanhas de conscientização, projetos de campo e Educação, com a promoção de conhecimentos e valores éticos positivos.

“Todos nós queremos uma sociedade melhor e a Educação é a arma mais poderosa para mudarmos as pessoas e o mundo. Assim, o papel dos professores é fundamental nesse processo de conscientização sobre a atitude individual quanto ao respeito e cuidado com os animais“, ressaltou Elizabeth, pontuando que o Fórum tem o Programa de Educação Ambiental Humanitária em Bem-Estar Animal, com cursos gratuitos em 104 municípios de 16 estados brasileiros, que promove a responsabilidade cidadã, o desenvolvimento sustentável, o conhecimento científico, princípios éticos e a cultura de não-violência e respeito.

Um dos principais pontos abordados por Elizabeth MacGregor foi a senciência animal, ou seja, a capacidade de o animal ter sensações, sentimentos e consciência do que acontece. “Podemos parecer diferentes, mas na capacidade de sentir somos todos iguais!”, enfatizou Elizabeth. Outra questão fundamental abordada foi a temática ‘As Cinco Liberdades’, na qual o animal deve estar livre de fome e de sede; de dor, lesões e doenças; de desconforto (abrigo e área de descanso); livre de medo e estresse; e livre para expressar comportamento natural (espaço suficiente, instalações apropriadas e companhia da própria espécie).

O coordenador da COPBEA (Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal), Jackson Muci, enfatizou: “O projeto da cartilha de proteção e bem-estar animal é um sonho que começou com a criação da COPBEA, em 2018, pelo Prefeito Vinicius Claussen, com total apoio da Primeira-dama Paula Schütte. Esse sonho se torna realidade com a produção e distribuição do almanaque nas escolas e o aprendizado que será transmitido aos alunos. Eles serão multiplicadores, em suas casas, com suas famílias, sobre os cuidados com os animais”. A protetora Beatriz Osório também participou do evento.

Cartilha de Proteção e Bem-estar Animal

O Almanaque de Proteção e Bem-estar Animal integra o Programa de Educação nas Escolas de Teresópolis. A cartilha traz dicas sobre como cuidar bem dos animais, com conteúdo interativo, orientações efetivas e diretas, o que proporciona um aprendizado com envolvimento e diversão. Entre as informações, dados sobre vacinação, doenças, alimentação e higiene.

O material será distribuído no formato impresso para todos os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e terá também conteúdo digital. A cartilha foi ilustrada por Rodrigodraw Miguel (ilustrador, produtor, professor e desenhista de artes visuais).