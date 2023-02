CMAS elege sua nova formação - Natália Leal

CMAS elege sua nova formaçãoNatália Leal

Publicado 09/02/2023 20:13

Na última terça-feira, 7 de fevereiro, o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Teresópolis escolheu sua nova mesa diretora, em sua primeira reunião ordinária de 2023. A nova gestão, escolhida através de votação pelas instituições que compõem o conselho e pelos representantes do poder público, fica à frente do CMAS pelos próximos 2 anos.

Elton Cardoso da Silva, da APAE, e Carolina Araújo Ribeiro Euzebio Lizardo, da Secretaria de Desenvolvimento Social, foram eleitos para o cargo de presidente e vice-presidente, respectivamente, do CMAS. Na ocasião, também foram escolhidos os representantes de cada entidade que farão parte das comissões do Conselho Municipal de Assistência Social. A secretaria de meio ambiente aproveitou a oportunidade para apresentar aos presentes os projetos de educação ambiental realizados pela secretaria e que estão disponíveis para parcerias com as instituições parceiras do Conselho.

As entidades representativas da sociedade civil que irão compor o CMAS durante a gestão 2023-2025 e terão poder de voto nas decisões tomadas pelo conselho foram eleitas no Fórum de Eleição da Sociedade Civil, no último dia 24 de janeiro e tomaram posse na reunião ordinária. O Conselho é composto por 16 cadeiras sendo 8 delas destinadas a entidades da sociedade civil devidamente cadastradas no Conselho e 8 para o poder público, representado por meio de secretarias municipais.

Após a eleição feita durante o fórum, as entidades da sociedade civil eleitas para compor o Conselho Municipal de Assistência Social foram: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Teresópolis - APAE; A Associação Nova Vida; A Associação Troca de Experiência e Integração entre Amigos Autista - TEIAA; A Casa Lar Gerando Filhos; O Lar Tia Anastacia; A Casa do Pequeno Trabalhador de Teresópolis-CAPETTE; A Associação Instituto Saber; A Associação das Assistentes Sociais de Teresópolis - AASTE. Do Poder Público, as Secretarias que compõem o conselho são as secretarias municipais de Desenvolvimento Social, Educação, Direitos da Mulher, Meio Ambiente, Administração, Saúde, Segurança pública e de Trabalho, Emprego e Economia Solidária.

O Conselho Municipal de Assistência Social tem entre suas atribuições estabelecer as diretrizes e definir as prioridades da Política de Assistência Social; acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de Assistência Social prestados à população pelos órgãos, entidades públicas e privadas do Município.