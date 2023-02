Mais drogas apreendidas em Teresópolis e 3 traficantes presos - Reprodução mídias sociais

Publicado 11/02/2023 22:35

Neste sábado, 11/02, policiais militares do Serviço Reservado e da Patamo do 30º BPM prenderam em flagrante 3 homens acusados de tráfico de drogas no bairro do Meudon em Teresópolis.

Com os indivíduos foram encontrados pacotes com entorpecentes prontos para venda, além de grande quantidade de dinheiro em espécie. Os acusados e o material apreendido foram encaminhados para a 110ª Delegacia de Polícia no município.