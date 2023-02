CRAS Alto promove Ação Social em Água Quente - Divulgação

CRAS Alto promove Ação Social em Água Quente Divulgação

Publicado 11/02/2023 07:00

Fevereiro é o mês da Campanha de Prevenção à Gravidez na Adolescência, e uma roda de conversa sobre o tema será uma das muitas ações oferecidas pela equipe do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Alto, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na Ação Social em Água Quente, no segundo distrito. Funcionários de outros setores da Prefeitura de Teresópolis se juntarão à equipe do CRAS a partir das 9h30 da quarta-feira, 15 de fevereiro, na Unidade Básica de Saúde da comunidade, à beira da BR-116 (Rodovia Rio-Bahia), na altura do km 40.

A ação será conjunta com o projeto Espaço do Empreendedor Itinerante, que estará também em Água Quente, das 10h às 13h, na Associação dos Moradores, Produtores e Amigos de Água Quente e Volta do Pião, próxima à UBS, atendendo sobre o Cadastro Único e o Bolsa Família, entre outros benefícios sociais.

Água Quente é um dos cerca de 40 bairros e comunidades atendidos pelo CRAS Alto. Até as 15 horas do dia 15, sua equipe e outros agentes da PMT oferecerão serviços como: atendimento social e orientações sobre benefícios sociais; atualização e inclusão no Cadastro Único para os programas sociais do Governo Federal; Bolsa Família; cadastro para vagas de emprego do Programa Pra Cima Terê e no Sistema Nacional de Empregos; Carteira de Trabalho Digital; seguro-desemprego; atendimento da Fundação Leão XIII; zoneamento; viabilidade empresarial; legalização de empresas; DECLAN – Declaração Anual para o IPM; DAP – Documento de Aptidão ao PRONAF; e Ouvidoria.

Além de todas essas ações, serão oferecidos corte de cabelo, design de sobrancelhas e serviços de Saúde tais como: orientação e instrução de higiene bucal; aplicação de flúor em crianças; testes rápidos e solicitação de exames médicos. Para ter acesso aos atendimentos, os cidadãos deverão apresentar Identidade (RG), CPF, número do NIS e Carteira de Trabalho.

De segunda a sexta, das 8h às 17h, o CRAS Alto atende no número 190 da Rua Nilza Chiapeta Fadigas, Agriões, vizinho à área da antiga fábrica Sudamtex.