Prefeitura inaugura Creche Lar de Isabel A Redentora e vai atender mais de 100 famíliasBruno Nepomuceno

Publicado 13/02/2023 15:18

O Prefeito Vinicius Claussen inaugurou, na última sexta-feira, 10/02, a Creche Municipal Lar de Isabel A Redentora, no bairro Pimenteiras. A creche vai atender mais de 100 famílias da comunidade local e arredores. As aulas na unidade de ensino, com turmas de Berçário, Maternal e Jardim, inclusive com horário integral, começaram nesta segunda-feira, 13.

“Hoje é um dia de gratidão porque não é todo dia que se inaugura uma unidade escolar. Temos muitos desafios pela frente, mas já ampliamos em três vezes o número de vagas em creche na rede municipal e nosso plano é que esse ano a gente consiga zerar a fila por espera de vagas nas creches”, frisou o Prefeito Vinicius Claussen, que agradeceu a parceria com a Instituição Maria de Nazareth, representada na inauguração por seu presidente Júlio Moreira, diretor administrativo, Ricardo Castro, e a diretora educacional, Elaine Nascimento.

O Prefeito destacou ainda a inauguração da nova sede da Creche Municipal Começando a Viver, na Granja Guarani, na próxima quinta, 16, às 15h, e anunciou a publicação da licitação da reforma da Escola Municipal Professora Acliméa do Nascimento Oliveira, no bairro de São Pedro, com um investimento de mais de R$ 4 milhões e que será a primeira escola municipal bilíngue de Teresópolis.

Secretários e subsecretários municipais e os vereadores João Miguel e Paulinho Nogueira também participaram da cerimônia. As equipes da SME e da creche marcaram presença no evento. A presidente do Conselho Municipal de Educação, professora Amanda Albuquerque, também participou da inauguração.

A secretária de Educação, Satiele Santos, enfatizou a emoção de entregar para a população mais uma unidade de ensino. “Mais uma extraordinária entrega da gestão do nosso Prefeito Vinicius Claussen. O meu agradecimento, em primeiro lugar, é como educadora e cidadã, porque estamos garantindo aos pais e responsáveis o direito de poder trabalhar deixando os filhos acolhidos e muito bem recebidos. Agradeço também à Instituição Maria de Nazareth pela parceria, à equipe da SME e à equipe da creche”.

Pais e responsáveis dos alunos que vão estudar na unidade fizeram questão de participar da inauguração. Taysa Ribeiro, mãe do pequeno Gustavo Henrique, de 3 anos, matriculado na nova creche, falou sobre a conquista. “A creche ficou linda! Meu filho está adorando. Moro aqui pertinho e é muito bom ter essa creche no bairro. Vai ajudar muitas famílias”.

Creche Municipal Lar de Isabel A Redentora

A Creche Municipal Lar de Isabel A Redentora fica na Rua Dr. Oliveira, 321, em Pimenteiras. A unidade conta com uma infraestrutura de qualidade para atender às crianças de até 3 anos da comunidade, em turmas de Berçário, Maternal e Jardim. São 5 salas, 4 banheiros, , cozinha, refeitório e espaço onde será montada brinquedoteca.

A unidade de ensino era administrada pela Instituição Maria de Nazareth e, no período da pandemia, precisou ser fechada. Após conversas da diretoria da instituição com a Secretaria M. de Educação e o entendimento do Prefeito Vinicius Claussen sobre a necessidade de reabertura do espaço para voltar a atender moradores do bairro e arredores, a Creche Lar de Isabel A Redentora passou por reforma e agora é uma unidade municipal, administrada pela Prefeitura, por meio da SME.