Arma falsa é apreendida em Teresópolis após homem intimidar moradoresReprodução mídias sociais

Publicado 12/02/2023 23:46

Policiais militares do 30º BPM prenderam um indivíduo que ameaçava moradores no bairro do Vale da Revolta, no último sábado, 11/02. Equipes da Patamo da Polícia Militar foram acionadas e conseguiram identificar o homem que foi levado para a 110ª DP.

Na delegacia, o acusado foi ouvido e liberado. A arma, um simulacro, foi apreendida e o homem irá responder em liberdade pelo crime de ameaça.