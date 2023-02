Programa de Educação Fiscal: Prefeitura de Teresópolis lança o Nota Terê Premiada - Divulgação

Publicado 15/02/2023 14:17

Marcado para esta quarta-feira, 15/02, o lançamento do Nota Terê Premiada, Programa de Educação Fiscal da Prefeitura de Teresópolis, às 15h, no Teatro Municipal, no 2º piso da Prefeitura (Av. Feliciano Sodré, 675, na Várzea), quando o Prefeito Vinicius Claussen receberá o Secretário de Estado de Fazenda, Leonardo Lobo Pires.

Criado pela Secretaria Municipal de Fazenda por meio da Lei Complementar 302/2022, o programa prevê que os consumidores do município que exigirem a nota fiscal na compra de produtos, ou na contratação de serviços, poderão participar de sorteios e receber prêmios em dinheiro.

A iniciativa pretende conscientizar o cidadão que ao pedir a nota, ele contribui para combater a sonegação fiscal e para aumentar a arrecadação do Município por meio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). São recursos que retornam para a população por meio de investimentos em obras, na saúde e na educação, por exemplo.