União entre 30ºBPM e projeto Corrente do Bem promove doação de livros à instituição Casa do CaminhoReprodução mídias sociais

Publicado 15/02/2023 17:14

Policiais militares do 30º Batalhão da Polícia Militar de Teresópolis se uniram ao projeto Corrente do Bem para entregar livros infantis para a biblioteca da instituição de acolhimento Casa do Caminho Carmo.

Quem quiser ajudar, pode procurar o 30º BPM através do perfil no Instagram e ajudar em outros projetos promovidos pela Corporação.