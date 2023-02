Conselho de Segurança Comunitária se reúne na sede da OAB em Teresópolis. - Reprodução mídias sociais

Publicado 15/02/2023 17:39

Instituto de Segurança Pública do Estado de Rio de Janeiro, ISP, participa junto com o coordenador dos Conselhos Comunitários de Segurança, Major Matheus, de reunião, nesta terça-feira, 14/02, em Teresópolis para avaliação das medidas necessárias para melhorar a segurança no município. Além da análise de indicadores de resultados policiais no ano de 2022.

No evento, o Tenente-coronel Soliva, Comandante do 30ºBatalhão da Polícia Militar em Teresópolis, recebeu diploma de reconhecimento pelos bons serviços prestados à sociedade teresopolitana.