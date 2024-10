Capacitação tem foco na busca por pessoas vivas, em situações de desastres naturais - Divulgação

Capacitação tem foco na busca por pessoas vivas, em situações de desastres naturaisDivulgação

Publicado 17/10/2024 11:07

Até o próximo dia 24, agentes da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal (GCM) participam do treinamento especializado "Curso de Cães de Resgate", com foco na busca por pessoas vivas, em situações de desastres naturais. Agentes da 1ª Cia de Operações com Cães (K9) também participam do curso, que acontece no Horto Municipal Carlos Guinle e em locais apropriados para as atividades programadas. A capacitação conta com o apoio do curso de Veterinária do Unifeso, e do SAMU Teresópolis.

O comandante da GCM e subsecretário da Segurança Pública Municipal, Gil Wellington, enfatizou a importância dos cães farejadores em eventos climáticos. “O cão estará apto para ajudar nas mais variadas operações, como a escolta, controle de distúrbios e garantia da lei e da ordem, além de busca e resgate, ajudando a salvar vidas. Agradecemos ao Prefeito Vinicius Claussen por dar mais esta oportunidade de capacitação aos nossos agentes”.

O secretário de Defesa Civil, cel. Albert Andrade, também falou sobre o treinamento dos servidores. “A capacitação dos agentes de Defesa Civil para operação com cães de busca e resgate, além de ser uma oportunidade única, vai aumentar muito a capacidade das nossas equipes nas operações de busca e resgate em situações de desastres. Agradecemos ao secretário de Segurança Pública, através da equipe da GCM, por mais essa parceria”.

A programação, que começou na última segunda-feira (14) inclui lida e manejo com os cães, com aula de Psicologia canina, com o instrutor Haroldo Santos; condução com os cães, com a médica veterinária Tatiana, do Unifeso; treinamento em primeiros-socorros com o SAMU; busca e resgate com cães com odor específico; gestão de riscos e desastres; princípios de um cão de busca e salvamento; obtenção de latidos e figuração; busca rural e segurança em áreas deslizadas; inundação/movimento de massa/resiliência/sustentabilidade; variabilidade e mudanças climáticas/análise meteorológica; e Princípio de Busca Urbana.