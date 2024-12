R. Waldir Barbosa Moreira, na Várzea, rua da Rodoviária, completamente alagada - Reprodução

Publicado 30/12/2024 10:12

As fortes chuvas que chegaram à Região Serrana na tarde e noite deste domingo (29) causaram muitos danos à cidade e interior de Teresópolis. A Defesa Civil Municipal registrou até o início da noite nove ocorrências de deslizamentos de terras nos bairros de Araras, Comary, Vale da Revolta, Meudon, Santa Cecília e Pimentel. Também houve queda de árvore na Estrada Isaias Vidal, em Albuquerque. Segundo o boletim, não foram registrados vítimas, desalojados ou desabrigados.



Os maiores volumes de chuva registrados em 4 horas foram nos bairros do Vale da Revolta (72.8mm), da Coréia (70.4mm) e no Rosário (60.2mm), tradicionalmente áreas de risco da cidade, onde as sirenes chegaram a ser acionadas. Também foram acionadas as sirenes no Caxangá e em Três córregos.

De acordo com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), houve transbordamento do Rio Meudon às 16h48.

Devido ao alto volume de chuvas, muitos bairros na cidade e interior registraram pontos de alagamento: Parque Ingá, Santa Cecília, Rua Tenente Luiz Meirelles, Rua Peru, em Albuquerque, Tijuca, Feirinha do Alto, no Alto, Praça Dos Expedicionários (Tiro De Guerra, em São Pedro), Rodoviária, Araras, e Av. Lúcio Meira, na Várzea.



O município segue em estágio de atenção devido à previsão de chuvas moderadas a fortes para os próximos dias.

Em nota via redes sociais, o Governador do RJ, Cláudio Castro, afirmou que está atento aos municípios de Teresópolis, Cordeiro e Cantagalo, atingidos pelas fortes chuvas neste fim de semana e que a Defesa Civil Estadual está monitorando as consequências em tempo real e todos os protocolos foram imediatamente acionados.



"Nossas equipes estão sempre preparadas para prestar socorro e apoio onde for necessário, em qualquer ponto do estado do Rio de Janeiro. Com monitoramento 24 horas por dia, maquinários e recursos humanos estão à disposição para atender as demandas dos municípios afetados. Seguimos firmes ao lado da nossa população, trabalhando para minimizar os impactos e garantir a segurança de todos", disse.