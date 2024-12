Leonardo Vasconcellos foi diplomado nesta quinta-feira (19) - Divulgação

Publicado 20/12/2024 21:58

O prefeito eleito de Teresópolis, Leonardo Vasconellos (União), anunciou nesta sexta-feira (20) os nomes dos secretários que vão compor a equipe de governo. O perfil dos escolhidos foi determinado pelo prefeito com base nas necessidades prioritárias do município identificadas a partir dos resultados do trabalho da comissão de transição.

São eles:

Secretaria Municipal de Educação - Professora Carla Rabelo Ferreira

Secretaria Municipal de Saúde - Dr. Fábio Romero Gallote de Albuquerque

Secretaria Municipal de Administração - Karina de Freitas Bronzo

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Cel. Leonardo de Almeida Maia

Secretaria Municipal de Fazenda - Dr. André Luiz de Oliveira Soares

Secretaria Municipal de Planejamento - Maria Andrea Miguens Guarilha

Procuradoria Geral - Dr. Geraldo Menezes de Almeida

Secretaria Municipal de Defesa Civil - Tenente Coronel Mariana Antunes

Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia - André Muniz Pinto

Secretaria Municipal de Cultura - Wanderley Peres

Secretaria Municipal de Turismo - Nina Benedito

Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras - Matheus Lauand Zeghir

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - Edmar Ramos

Secretaria Municipal de Segurança Pública - Sérgio Mauro Louzada Fares

Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária - Gilson Luiz Barbosa

Secretaria Municipal de Projetos Especiais - Marcelo Leôncio

Secretaria Municipal de Agricultura - José Francisco de Resende Cortázio

Secretaria Municipal de Assistência Social - Julieta Fares Francis Pampillon



Secretaria Municipal de Educação

Secretária: Carla Rabelo Ferreira

Com 33 anos de experiência como professora concursada na rede pública municipal, Carla Rabelo Ferreira é licenciada em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Professora Nair Fortes Abu-Merhy (MG). Possui pós-graduação em Psicopedagogia Educacional e Clínica, além de Ciências da Religião, ambas pela Universidade Cândido Mendes. No setor público, atuou como coordenadora pedagógica, diretora de unidade escolar e Diretora do Departamento de Educação da Secretaria Municipal de Educação de Teresópolis.

Secretaria Municipal de Saúde

Secretário: Dr. Fábio Romero Gallote de Albuquerque

Médico pela UNIFESO e fisioterapeuta pela Faculdade Integrada do Recife, Dr. Fábio é pós-graduado em Medicina Intensiva pela AMIB e possui diversas especializações, incluindo Terapia Manual, Fisioterapia Cardiorrespiratória, Gestão em Saúde, Assistência Ventilatória Mecânica e Gestão Pública pela FGV. Com ampla experiência no setor público, foi Diretor Médico Intensivista no Hospital Municipal Albert Schweitzer, Secretário Municipal de Saúde em Caetés (PE) e Subsecretário de Saúde em Cabo Frio (RJ). Além disso, atuou como médico em várias cidades do Rio de Janeiro, incluindo Teresópolis, Carmo, Magé, Niterói e São Gonçalo.

Secretaria Municipal de Administração

Secretária: Karina de Freitas Bronzo

Bacharel em Direito, técnica em processamento de dados e Pós-Graduada em finanças públicas pela Universidade Cândido Mendes. No serviço público ocupou os cargos de Gerente de Informática e Gerente Administrativo e Financeiro na Secretaria Municipal de Trânsito e Serviços Públicos, Diretora Administrativa e financeira na Empresa Municipal de Limpeza Urbana e Gerente de Planejamento da Secretaria Municipal de Despesa e Planejamento de Nova Iguaçu. Foi auditora do Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ), Assessora da Presidência da Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro, Diretora Geral de Administração e Finanças da Secretaria de Habitação do Estado do Rio de Janeiro e Secretária Municipal de Serviços, Segurança e Ordem Pública de Petrópolis. Atuou como assessora nas Secretarias de Estado de Ação Comunitária e Juventude e de Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretário: Coronel Leonardo de Almeida Maia

Coronel da Polícia Militar e perito criminal, Leonardo de Almeida Maia é bacharel em Direito, em Segurança Pública e Formação de Oficiais pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Pós-graduado em Biodiversidade pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, possui ampla experiência em gestão ambiental. No setor público, ocupou cargos de destaque, como Coordenador de Combate a Crimes Ambientais na Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, Corregedor do Instituto Estadual do Meio Ambiente (INEA) e Assessor Especial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Secretaria Municipal de Fazenda

Secretário: Dr. André Luiz de Oliveira Soares

Advogado, pós-graduado em Direito Tributário. No setor público ocupou os cargos de Subsecretário Municipal de Fazenda na Prefeitura de Magé, Secretário Municipal de Fazenda na Prefeitura de Areal, Secretário Municipal de Fazenda e Secretário Municipal de Planejamento na Prefeitura de Teresópolis, Secretário Municipal de Fazenda na Prefeitura de Guapimirim, Subsecretário Municipal de Fazenda e Secretário Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão na Prefeitura de Volta Redonda.

Secretaria Municipal de Planejamento

Secretária: Maria Andrea Miguens Guarilha

Arquiteta e servidora pública aposentada da Prefeitura de Teresópolis, Andrea Miguens possui ampla experiência na administração pública. Já atuou como Diretora de Departamento, Subsecretária de Planejamento e Habitação, além de Secretária Municipal de Obras e Planejamento.

Procuradoria Geral

Procurador: Dr. Geraldo Menezes de Almeida

Advogado com pós-graduação em Direito Individual e Coletivo do Trabalho pela Universidade Estácio de Sá e mestre em Direito Empresarial pela UNIG, Dr. Geraldo tem ampla experiência acadêmica, tendo lecionado na UNIGRANRIO e na pós-graduação da Universidade Cândido Mendes. Foi Presidente da Segunda Subseção da OAB de Duque de Caxias e possui vasta trajetória no setor público, onde atuou como Procurador Municipal Chefe em diversas áreas, Presidente da Junta de Recursos Fiscais, Chefe de Gabinete, Subsecretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico em Duque de Caxias e Secretário de Administração em Teresópolis. Atualmente é Procurador Municipal aposentado.

Secretaria Municipal de Defesa Civil

Secretária: Tenente Coronel Mariana Antunes

Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Mariana Antunes é bacharel em Direito e possui MBA Executivo em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, além de especialização em Gerenciamento de Desastres e Proteção e Defesa Civil. Sua trajetória inclui cargos de destaque como Subcomandante do 2º e 19º Grupamentos de Bombeiro Militar, Ajudante de Ordem do Secretário de Estado de Defesa Civil, Diretora Geral de Diversões Públicas do CBMERJ e Subcoordenadora da Regional de Defesa Civil Estadual da Região Serrana.

Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia

Secretário: André Muniz

Bacharel em Comunicação Social, André Muniz é pós-graduado em Marketing Empresarial pela Universidade Federal Fluminense e especialista em Marketing Estratégico. No setor privado, atua como redator publicitário, diretor de criação e diretor técnico em eventos corporativos de grande porte. Já no setor público, desempenhou funções como Subsecretário de Comunicação e Subsecretário de Turismo em Teresópolis, além de Subsecretário de Receita e Secretário Municipal de Fazenda em Guapimirim e Chefe da Fiscalização Tributária em Magé.

Secretaria Municipal de Cultura

Secretário: Wanderley Peres

Jornalista, escritor e historiador. Mantenedor do projeto Pró-Memória Teresópolis, foi secretário de Cultura por dois períodos, quando implantou programas voltados à cultura popular e o patrimônio histórico, e atuou fortemente junto ao Fórum Municipal de Cultura para a conquista do CPF da Cultura, com a criação do Conselho de Políticas Culturais.



Secretaria Municipal de Turismo

Secretária: Nina Benedito

Empresária dos setores de comunicação e turismo, Nina Benedito é comunicadora e idealizadora do projeto Tesouros da Serra. Formada em Licenciatura em Turismo pela UNI-RIO, é pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos e possui especializações em Tecnologia em Processos Gerenciais, Direito Social e Assessoria Jurídica Popular, além de formação técnica como Guia de Turismo. Com experiência como âncora na editoria de variedades e turismo, é também membro consultivo da Comissão de Turismo da OAB, contribuindo para o fortalecimento do setor turístico na região.

Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras

Secretário: Matheus Lauand Zeghir

Graduado em Engenharia de Produção, Matheus Lauand Zeghir é especializado em Análise de Planejamento Financeiro e Gestão de Equipes Multidisciplinares. No setor privado, destacou-se como Diretor Administrativo de uma clínica médica multidisciplinar, acumulando experiência em gestão estratégica e operacional.



Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Secretário: Edmar Ramos

Empreendedor do ramo da construção civil. No setor público ocupou os cargos de Chefe de Viaturas da Cãmara Municipal de Teresópolis, Presidente da Comissão Provisória das Obras de Reforma da Câmara de Vereadores de Teresópolis e Diretor Geral do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Teresópolis.

Secretaria Municipal de Segurança Pública

Secretário: Sérgio Mauro Louzada Fares

Bacharel em Direito pela UNIFESO e formação Superior em Gestão da Segurança Pública e Privada pela FMP. No setor privado, atuou como diretor geral de veículos de comunicação e âncora especializado nas editorias de comunidade, política e policial. No setor público, exerceu funções como Coordenador de Modalidade na Secretaria de Esportes de Teresópolis, Assessor Parlamentar na Câmara Municipal de Teresópolis, Subsecretário de Turismo de Guapimirim, Secretário de Assistência Social em Areal e Coordenador de Comunicação Social na Prefeitura de Guapimirim.

Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária

Secretário: Gilson Luiz Barbosa

Empresário do setor de construção civil com formação em Estudos Sociais. Já atuou como Secretário Municipal de Serviços Públicos e Secretário de Governo e Coordenação na Prefeitura de Teresópolis, contribuindo para a gestão e desenvolvimento estratégico da cidade.



Secretaria Municipal de Projetos Especiais

Secretário: Marcelo Leôncio

Empresário com graduação em Gestão Pública e especialização em Gestão de Projetos, Marcelo Leôncio possui experiência tanto no setor privado, onde atuou como administrador pleno e gerente de projetos, quanto no setor público. Já ocupou os cargos de Chefe de Gabinete na Prefeitura de Teresópolis, além de Assessor Parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e na Câmara Federal.

Secretaria Municipal de Agricultura

Secretário: José Francisco de Resende Cortázio

Empresário com ampla atuação nos ramos de terraplanagem e pavimentação, José Francisco de Resende Cortázio também é consultor autônomo nessas áreas. No setor público, já ocupou o cargo de Secretário Municipal de Agricultura na Prefeitura de Teresópolis, trazendo sua experiência técnica e prática para o desenvolvimento do setor agrícola no município.

Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretária: Julieta Fares Francis Pampillon

Graduada em Ciências Contábeis, Julieta Fares Francis Pampillon é empresária com experiência nos setores de vestuário, administração de imóveis e gestão na área da construção civil.

As secretarias de Governo e Coordenação, Esporte e Lazer, Direitos da Mulher e Controle Interno permanecem pendentes de nomeação.