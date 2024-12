É possível realizar diversos serviços e consultas, como envio de declarações, consulta a processos, emissão de certidões e acompanhamento de pendências fiscais - Reprodução

É possível realizar diversos serviços e consultas, como envio de declarações, consulta a processos, emissão de certidões e acompanhamento de pendências fiscais Reprodução

Publicado 12/12/2024 09:20 | Atualizado 12/12/2024 09:30

A Prefeitura de Teresópolis lançou, nesta quarta-feira (11), o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), plataforma online vinculada ao Portal Oficial do Município e integrada às Redes de Governo Digital (Gov.Br e RJ Digital). Por meio do centro virtual, o cidadão terá acesso a vários serviços e informações de forma mais rápida, eficiente e confiável. A plataforma está disponível em https://cac.teresopolis.rj.gov.br

“A gestão do Prefeito Vinicius Claussen vem estruturando e ampliando os serviços digitais, por meio do programa municipal TerêGov Digital, para facilitar a vida do cidadão, otimizando tempo e resolutividade. O e-CAC vai permitir aos contribuintes acessarem diversos serviços e informações de maneira mais ágil, eficiente e confiável, por meio de autenticação pelo aplicativo Gov.br, constituindo o login único para um ambiente personalizado e exclusivo. A integração da plataforma Gov.Br para a autenticação de acesso, permite a confiabilidade e fidedignidade do acesso ao usuário, preservando a integridade da segurança da informação e proteção dos dados explica o secretário de Ciência e Tecnologia, Cleiton Pimentel, pontuando que a Prefeitura de Teresópolis recebeu o Prêmio de Maturidade Digital, outorgado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, ficando em 1º lugar como a cidade mais digital do estado.

O secretário de Fazenda, Fabiano Latini, destaca a importância da plataforma e ressalta a sua confiabilidade. “Com o ambiente online devidamente autenticado pelo cidadão, o acesso é identificado e protegido, oferecendo segurança e base de dados preservados, além de garantir a integração de todos os serviços municipais, disponibilizando simplificação e interação entre a Prefeitura e o cidadão. O e-CAC é uma ferramenta essencial para tornar a gestão tributária mais eficiente e acessível para os contribuintes”.

Vantagens do e-CAC

– Facilidade de Acesso: Contribuintes podem acessar o e-CAC de qualquer lugar com conexão à internet, sem a necessidade de se deslocarem até a Prefeitura.

– Agilidade nos Serviços: É possível realizar diversos serviços e consultas, como envio de declarações, consulta a processos, emissão de certidões e acompanhamento de pendências fiscais.

– Segurança e Confiabilidade: A plataforma garante a segurança das informações e transações realizadas, utilizando a autenticação do aplicativo Gov.br do Governo Federal.

– Redução de Excesso de Burocracia: O e-CAC contribui para a redução dos serviços fiscais, tornando processos mais rápidoseacessíveis.