Grupo Dó Ré Mi se apresenta às 18h30Divulgação

Publicado 06/12/2024 15:45

Na próxima terça-feira (10), Teresópolis receberá o evento Caravana RJ pela Paz, das 13h às 18h30, na Praça Olímpica Luís de Camões, no Centro. Uma grande estrutura será montada no espaço público levando arte, cultura e uma mensagem de esperança e de paz. Na programação, shows de artistas locais, apresentação do Grupo Dó Ré Mi e a chegada do Papai Noel.

Iniciativa do Governo do Estado, por meio da Funarj (Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro) e das secretarias estaduais de Cultura e Economia Criativa e de Planejamento e Gestão, a ação coletiva itinerante vai percorrer 13 municípios fluminenses entre os dias 09 e 23 de dezembro, honrando o compromisso de sustentação da paz no atual momento de mudança e transformação planetária.

Em Teresópolis, o evento tem a parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

A caravana antecede o Festival Juventude Pela Paz, marcado para o mês de janeiro, na Praia de Copacabana, e terá continuidade a partir de fevereiro, sendo realizada em três sábados por mês, em cidades a serem definidas.