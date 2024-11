Largada da I Corrida Ecológica - Divulgação

Publicado 27/11/2024 18:17 | Atualizado 27/11/2024 18:21

No dia 8 de dezembro, o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis (PNMMT), na sede de Santa Rita, recebe a I Corrida da Onça-Parda. O evento é a segunda edição da Corrida Ecológica de Teresópolis e tem o objetivo de conscientizar os teresopolitanos e moradores da região sobre a conservação da onça-parda (Puma concolor) e também arrecadar fundos para projetos de conservação ambiental em Teresópolis e arredores.

Com expectativa de 100 participantes, a corrida terá duas modalidades para participação: 5 Km (Categoria Moderada) e 15 Km (Categoria Forte). A inscrição é online, por formulário específico ( clique aqui ), com contribuição de R$ 80,00 (pix), e o kit do evento inclui a camisa do evento, número de peito, chip de cronometragem de tempo de prova e medalha para todos que completarem o percurso escolhido. Podem se inscrever pessoas a partir de 14 anos. É permitido que os participantes corram ou caminhem, de acordo com sua condição física e nível de treinamento.

Haverá premiação especial (troféu) para o 1°, 2°, 3° no geral, masculino e feminino, nas duas modalidades (5km e 15km) e ainda por faixa-etária, masculino e feminino. A equipe/assessoria com mais inscritos também será premiada.

"O evento é inclusivo, permitindo que toda a família participe, seja na corrida ou na caminhada. O evento acontece no Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, em Santa Rita, um local de beleza ímpar e oferecerá uma manhã agradável para todas as idades. É uma oportunidade única de praticar atividades físicas ao ar livre, em contato com a natureza, enquanto se conscientiza sobre a importância da preservação ambiental", explica Sandra Reis, coorganizadora do evento, convidando os corredores a levarem suas famílias para viver as experiências na natureza.

Para aqueles que desejam se engajar mais na causa ambiental, Sandra explica que há diversas opções de voluntariado, como o programa PREA (Programa de Educação Ambiental) ou o PCSS (Programa de Conservação dos Saguis da Serra). Essas iniciativas oferecem uma excelente oportunidade para contribuir de maneira significativa com os esforços de conservação, trabalhando diretamente com a proteção da fauna e flora local, com ações educativas voltadas para a preservação ambiental. Mais informações no Instagram do Aurita Educa