Capitão do time Sub-17 do Nova Iguaçu, Luiz Phelipe Maia já renovou contrato com o time até 2027 e, na próxima temporada, passa para o Sub-20. - Vinicius Gentil - reprodução redes sociais @oficialnifc

Capitão do time Sub-17 do Nova Iguaçu, Luiz Phelipe Maia já renovou contrato com o time até 2027 e, na próxima temporada, passa para o Sub-20.Vinicius Gentil - reprodução redes sociais @oficialnifc

Publicado 25/11/2024 11:33 | Atualizado 25/11/2024 11:57

Um teresopolitano vem fazendo bonito no cenário do futebol do Rio de Janeiro. Luiz Phelipe Ribeiro Maia, morador da Beira Linha, de 17 anos, é o capitão do Nova Iguaçu, time que se consagrou campeão da Taça Rio Sub-17, no último sábado (23). Liderado pelo jogador, o Orgulho da Baixada levou o título ao empatar em 1 a 1 com a Portuguesa, na casa do adversário, o Estádio Luso Brasileiro, depois de ter vencido a primeira partida da decisão por 3 a 0.

Luiz Phelipe é atleta do Nova Iguaçu desde agosto de 2023, mas sua trajetória no esporte vem desde bem pequeno. Aos 4 anos, começou a jogar futebol na escolinha do pai, o ex-jogador “Jorginho Zagueiro”, no terrão da Beira Linha. Aos 7 anos, passou pela peneira do futsal do Teresópolis Futebol Clube (TCF), aos 9 anos foi contratado da categoria de base do Flamengo, de onde retornou para o TFC, já para o futebol de campo.

O desempenho do jovem jogador tem sido reconhecido, a ponto de ter sido convidado a integrar a equipe Sub-20 na final da Taça Otávio Pinto Guimarães, no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão, contra o Botafogo, no início de novembro.

"Fico muito feliz em ser capitão do time do Nova Iguaçu, que é uma grande equipe, com uma estrutura muito boa, em especial nesta temporada vencedora, afinal é o capitão que levanta a taça", brincou Luiz Phelipe, que dedicou a vitória a todos os familiares, amigos, parceiros e a todos que o ajudaram a "viver esse sonho".

Como todo menino que ama futebol, seu grande sonho é se tornar jogador profissional e um dia poder chegar à Seleção Brasileira e disputar uma Copa do Mundo. Se depender de sua determinação e fé, ele vai longe.

"Para todos os meninos que sonham em ser jogador de futubol, não desistam apesar das dificuldades. É muito esforço, é preciso abrir mão de muita coisa, treinar muito, ter uma alimentação regrada, mas vale a pena a gente perseguir nosso sonho e depois, olhar para trás, e ver que deu certo", afirma.

Para 2025, o zagueiro já renovou com o time da baixada, com contrato até 2027. Nesta terça-feira (26), ele já se reapresenta no centro de treinamento onde começa a preparação para integrar o time Sub-20.