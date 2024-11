Grupo de voluntários que atuam com a palhaçaria no Hospital São José - Jannaina Costa

Grupo de voluntários que atuam com a palhaçaria no Hospital São JoséJannaina Costa

Publicado 22/11/2024 13:10 | Atualizado 22/11/2024 13:21

Se sorrir é o melhor remédio, os doutores-palhaços da Trupe Nós Aí são especialistas nessa terapia. Se depender deles, nas recepções, enfermarias e ambulatórios do Hospital São José, em Teresópolis, ninguém fica triste ou desanimado. O grupo leva alegria, esperança e fé através a arte da palhaçaria, do improviso e da música, aos pacientes, acompanhantes e profissionais que trabalham na unidade de saúde.

Tudo começou em 2016, quando o representante comercial Marcelo Viana e sua filha, Stephani Viana, fizeram um curso de palhaçaria hospitalar, inspirado no famoso grupo Doutores da Alegria. A partir da formação, formou a trupe e começou a convidar conhecidos para fazerem parte. Já se vão quase oito anos de palhaçada nos hospitais locais.

Hoje, além do HSJ, os mais de 90 voluntários da trupe, organizados em pequenos grupos, visitam periodicamente a Beneficência Portuguesa e unidades de saúde em Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto. A partir do próximo ano, a trupe chegará a Três Rios, Além Paraíba, Magé e Caxias.

"Estudos mostram que o riso e a positividade impactam positivamente o sistema imunológico, liberam endorfina e reduzem os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. No entanto, esse efeito vai além do corpo: um espírito fortalecido, inspirado pela alegria, pode contribuir significativamente para o enfrentamento do tratamento. A Trupe nós ai também beneficia familiares e profissionais de saúde, que encontram alívio em momentos de descontração e reforçam a conexão com os pacientes. Essa interação cria um ambiente mais leve, repleto de esperança e humanidade", opina Alexandra Gallindo, coordenadora de enfermagem do ambulatório de Oncologia do HSJ.

Os pacientes recorrentes do hospital já ficam à espera do dia da visita. Esse é o caso da Marcia Pereira, de 62 anos, que desde 2020 faz tratamento oncológico na unidade. "É perfeito, maravilhoso. Eu gravo e posto do Instagram. Me traz muita alegria", opina Márcia.

Com o apoio da Igreja de Cristo da Barra do Imbuí, do Pastor Marcus Vinicius Yatti, a abordagem do grupo é cristã e tem o objetivo de levar uma mensagem de fé e esperança, independentemente de religião. "Acreditamos no poder do riso e da alegria como agentes de cura, mas também temos a firme convicção de que o amor de Deus e a mensagem de Cristo são fundamentais para a verdadeira transformação da vida das pessoas.", explica Marcelo Viana, o Dr Cebola, que coordena o grupo junto com a esposa, Cátia.

Apesar da natureza do projeto ser de palhaçaria hospitalar, o grupo também costuma ser convidado a fazer apresentações em creches, asilos, orfanatos e outras instituições locais.

COLABORAÇÃO E PARTICIPAÇÃO

Há três anos formalizada como Organização Não Governamental (ONG), a Trupe Nós Aí não conta com recursos do governo para se manter. Os gastos com "uniformes", maquiagens, transporte e alimentação são, em sua maioria, custeados pelos próprios voluntários e por doações de entusiastas do projeto e igrejas locais. Por isso, toda ajuda de empresas e pessoas físicas é bem-vinda.

Para ingressar como voluntário no projeto, os interessados passam por uma seleção mediante entrevista, onde a coordenação avaliará se o interessado tem a motivação certa e o perfil para integrar a trupe, como sensibilidade e empatia. Em seguida, os selecionados participam de um workshop para aprender sobre a arte da palhaçaria e para criação do personagem. O voluntário precisa se comprometer com as regras da trupe, tais como a disponibilidade de integrar a escala, no mínimo, duas vezes por mês, por exemplo.

Michelle Zielinsky, técnica em enfermagem, conheceu o projetos de palhaços da alegria durante os períodos de internação de sua filha em hospitais fora de Teresópolis e há quatro anos é voluntária da trupe na cidade como Dra Penélope. "No início, eu tinha um pouco de resistência. Mas depois eu via aquele sorriso enorme de alegria da minha filha e Jesus foi me transformando. Foi um divisor de águas na minha vida, quando Jesus levou a minha filha, e conheci a Trupe Nós Aí. Vai fazer quatro anos que eu faço parte do grupo. Muitas vezes a gente vai ao hospital para levar alegria e conforto e é a gente que é confortado e recebe aquela injeção de ânimo", conta.

Para saber mais sobre a selação ou como contribuir, basta acessar o perfil do grupo no Instagram @trupenosai