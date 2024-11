Foram indentificados cortes seletivos em árvores com características aparentemente nativas, em estágio médio e avançado de regeneração do bioma Mata Atlântica - Divulgação

Publicado 08/11/2024 09:07

Uma denúncia sobre extração irregular de árvores feita ao Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – levou a polícia militar, nesta quinta-feira (07), a Teresópolis, onde agentes da 5ª Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos (UPAm) identificaram a degradação ambiental de uma área com cerca de mil metros quadrados na rua Rua Durval Fonseca, no bairro Jardim Europa.

No local denunciado, a equipe da UPAm bservou diversos cortes seletivos em árvores com características aparentemente nativas, em estágio médio e avançado de regeneração do bioma Mata Atlântica. Diligências foram realizadas no entorno a fim de identificar possíveis suspeitos, mas sem sucesso. Também não foram encontradas placas indicativas de licenciamento para as atividades ali desenvolvidas e, por esse motivo, os policiais militares procederam à 110ª DP, onde a ocorrência foi registrada.