Roda de conversa e café da manhã especial marcaram a ação de conscientização sobre o câncer de mama na Gênesis/ DkzaDivulgação

Publicado 31/10/2024 13:35

Outubro é o mês de prevenção ao câncer de mama e muitas empresas em Teresópolis têm feito mais do que incentivar o uso da camisa cor-de-rosa no ambiente de trabalho, proporcionando atividades de estímulo ao autocuidado e de alerta para a prevenção da doença que mais acomete as mulheres do Brasil.

Esse foi o caso da Gênesis Empreendimentos. A construtora reuniu as colaboradoras da empresa para um café da manhã e roda de conversa com uma profissional de saúde, que abordou as formas de prevenção à doença e também a importância da alimentação balanceada, da prática de atividades físicas e do cuidado com as emoções para a saúde integral das mulheres.

Rhayane Peres, estagiária da Dkza/Gênesis, perdeu muitas familiares mulheres para o câncer e acredita que eventos como o promovido pela empresa são de grande valor para reforçar laços de amizade e respeito entre as colegas de trabalho. “Esses momentos de conscientização nos fazem nos sentir acolhidas e valorizadas, parte de uma corrente maior. Uma das mensagens que levo para minha vida é o que foi dito hoje sobre não ter medo de enfrentar o câncer. Perdi uma tia há pouco tempo porque ela teve medo de buscar tratamento ao ser diagnosticada com câncer e poderia ter sido diferente se ela tivesse tido coragem de enfrentar a doença. É muito importante ter essa oportunidade de ter mais conhecimento sobre o tema e incentivo ao autocuidado”, afirmou Rhayane.

No grupo Carrapeta, a diretoria definiu as ações do Outubro Rosa como um dos fatores mais importantes do seu calendário anual de ações sociais. Este ano foi realizado o 7º Encontro Rosa na Carrapeta, dedicado a ampliar a visibilidade e conhecimento sobre o câncer de mama, a importância do autocuidado e os direitos da mulher. A programação reuniu 70 convidadas e 11 palestrantes na unidade Carrapeta Lazer de Teresópolis. O evento contou com empresas parceiras e teve também a participação da AMMA - Associação da Mulher Mastectomizada de Nova Friburgo, da AMA - Associação Amigas da Mama de Teresópolis e da Secretaria Municipal da Mulher. Além das palestras, foram realizados sorteio de brindes, sorteio de mamografia e ultrassonografia de mamas, dinâmicas, depoimentos de mulheres, aferição de glicose e pressão e um café da tarde.

A empresa também fez uma homenagem à radialista e locutora Rosana de Moraes, uma grande incentivadora das causas do Outubro Rosa em Teresópolis, falecida em novembro de 2023 após uma década de luta contra o câncer.

"A Carrapeta é uma empresa que visa estar próxima do seu cliente, não só nas soluções com os produtos que comercializa, mas também nas ações sociais. Sabemos que o câncer de mama é uma das doenças com maior taxa de incidência e mortalidade, e fazer algo para ajudar a evitar esse desafio, que não é só pessoal, mas familiar, nos motiva a fazer essa ação. Esclarecer e informar sobre os exames de prevenção é uma ajuda que a Carrapeta quer sempre dar", disse Luciano Chiapeta, diretor comercial.

A NTW Contabilidade Teresópolis também promoveu um café da manhã especial em apoio ao Outubro Rosa, seguido de palestra com uma enfermeira reforçou questões essenciais sobre prevenção e cuidados com a saúde. Participaram 25 colaboradores da empresa, mulheres e homens, afinal o câncer de mama também é uma doença que acomete o sexo masculino e eles também poder desempenhar um importante na conscientização das mulheres com quem convivem.



"Foi um momento de profunda reflexão sobre o cuidado que devemos ter com nossa saúde e nosso corpo. Lembramos que somos o amor da vida de alguém e que cuidar de nós mesmos não se trata apenas de nossa própria vida, mas também de quem nos ama e quer o nosso bem", avaliou Anna Beatriz Diniz, colaboradora da empresa.

O OUTUBRO ROSA

O movimento internacional de conscientização para a detecção precoce do câncer de mama, Outubro Rosa, foi criado no início da década de 1990, quando o símbolo da prevenção ao câncer de mama — o laço cor-de-rosa — foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York (EUA) e, desde então, promovida anualmente.



O período é celebrado no Brasil e no exterior com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, a fim de contribuir para a redução da incidência e da mortalidade pela doença.



O câncer de mama é o tipo que mais acomete as mulheres no Brasil. Para o Brasil, foram estimados 73.610 casos novos de câncer de mama em 2024, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA). A estimativa de risco é de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. Apenas cerca de 1% dos casos ocorre em homens.

As maiores taxas de incidência e de mortalidade estão nas regiões Sul e Sudeste do País. A prevenção primária e a detecção precoce contribuem para a redução da incidência e da mortalidade. A população deve ser informada quanto ao tema para que possa adotar medidas que protejam a sua saúde.