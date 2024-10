Faixa elevada no bairro do Alto deve receber pintura nos próximos dias - Divulgação

Publicado 25/10/2024 15:12

Atendendo a solicitações à Ouvidoria do município, a Avenida Alberto Torres, no Alto, acaba de receber uma faixa elevada de pedestre, na altura do Centro Educacional Serra dos Órgãos (CESO). A obra foi realizada pela equipe da Secretaria Municipal de Serviços Públicos nesta quinta-feira (24) e foi acompanhada pelos agentes da Coordenadoria de Engenharia de Tráfego e da Divisão de Trânsito e Concessões e da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

O objetivo da estrutura é fazer com que os motoristas reduzam a velocidade ao passar por aquele trecho, garantindo a travessia segura dos pedestres, principalmente dos alunos das escolas localizadas nas proximidades.

“Iniciamos um estudo em agosto, em horários específicos, devido ao número expressivo de pessoas que têm dificuldade de atravessar a avenida naquele trecho, principalmente estudantes das escolas próximas e moradores da vizinhança”, explicou o secretário de Segurança Pública, Marcos Antonio da Luz.

O local está sinalizado com placas de limite de velocidade e de travessia de pedestres e a pintura horizontal será feita a partir desta sexta-feira (25).

A Secretaria de Segurança Pública está finalizando os estudos para implantação de uma faixa elevada de pedestres em trecho da Avenida Oliveira Botelho, perto do cruzamento de acesso aos bairros Granja Guarani e GranjaComary.