Praça Baltazar da Silveira, em Teresópolis - Divulgação

Praça Baltazar da Silveira, em TeresópolisDivulgação

Publicado 18/10/2024 15:27

Neste sábado (19), a partir das 9h, na Praça Baltazar da Silveira, a Praça de Igreja de Santa Teresa, no Centro, receberá uma ação social com o tema do Outubro Rosa e Novembro Azul. A iniciativa é uma realização do Hospital São José e visa a conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de próstata.

O evento terá uma programação bastante diversificada para toda a família. Haverá orientação em saúde com a equipe do hospital, incluindo um stand especial com a equipe de enfermagem da oncologia. As crianças poderão se divertir no espaço kids, enquanto quem quiser se exercitar de forma descontraída poderá participar de uma aula de fit dance com os instrutores Renan e Fabiano Costa. O público também terá acesso a orientação nutricional, corte de cabelo gratuito e o lançamento do já tradicional calendário dos vencedores, que esse ano tem como tema "Histórias que Curam", com fotos e relatos inspiradores de pacientes e profissionais de saúde. Além disso, haverá música ao vivo e muita diversão para todos.

Além disso, será distribuído material informativo para conscientizar sobre a prevenção do câncer de mama e de próstata. O evento conta com o apoio de diversos parceiros, como Padre Jorge, que cedeu o espaço da praça, Sítio Agropaula, Espaço de Moda Dona D, Fotógrafo João Siqueira, Pousada Tereparque, Restaurante Novilho de Ouro, Espaço Qualivita, dentre outros.