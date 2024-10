Fiscais apreenderam e descartaram carnes, linguiças, frios e pizzas vencidos ou mal armazenados em quatro estabelecimentos - Divulgação

Publicado 18/10/2024 15:21

Durante a operação Dedo de Deus realizada nos dias 15 e 16 de outubro em mercados e restaurantes de Tersópolis, fiscais do Procon-RJ encontraram 247 kg de alimentos inadequados para consumo, entre eles carnes, linguiças, frios e pizzas vencidos ou mal armazenados. Além disso, 4 dos 9 estabelecimentos vistoriados foram autuados.



Os fiscais constataram diversas irregularidades, como alimentos fora da validade, ambientes sujos, produtos mal armazenados e falta de informações sobre manipulação e validade. Também foram identificados problemas estruturais, como a ausência do livro de reclamações do Procon e portas quebradas em câmaras de congelamento.



O presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, alertou para os riscos que alimentos vencidos representam à saúde dos consumidores, destacando a importância da ação para garantir a segurança alimentar da população.

"O Código de Defesa do Consumidor prevê a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Essas operações são importantes porque combatem irregularidades que afetam diretamente a saúde dos consumidores, como neste caso, em que alguns dos estabelecimentos fiscalizados estavam comercializando produtos impróprios ao consumo", afirmou Coelho