Corpo de Anic Herdy foi encontrado na casa de Lourival Fadica, assassino confessoDivulgação

Publicado 22/10/2024 09:58

Na manhã desta segunda-feira (21), a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e verificação em Teresópolis, na casa de Lourival Correa Netto Fadiga, assassino confesso da advogada e estudante de Psicologia Anic Peixoto Herdy. Foi no local, no bairro do Panorama, que o corpo da vítima foi encontrado em setembro.

Segundo os investigadores, a ação tem como objetivo complementar a perícia realizada anteriormente. Eles tentam descobrir, por exemplo, a dinâmica do crime e a profundidade do buraco que foi aberto. A revelação do local onde estava o cadáver da vítima foi feita pelo próprio criminoso. O réu pelo crime prestou depoimento na 2ª Vara Criminal de Petrópolis e contou onde enterrou e concretou o cadáver.

A investigação segue em andamento na 105ª DP (Petrópolis).