População deve observar a sinalização da potabilidade da água em cada fonte antes de consumir - Divulgação

Publicado 22/10/2024 10:17

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o resultado do exame microbiológico da qualidade da água, realizado segunda-feira (17) em 13 fontes da cidade. Pelas amostras coletadas e analisadas pelo Laboratório Bacteriológico de Análise de Água para Consumo Humano, da Secretaria Municipal de Saúde, as fontes Amélia, Brahma, Granja Guarani, Taumaturgo e Tijuca estão impróprias para consumo.

Como a água pode sofrer variações de potabilidade, devido a alterações climáticas e do ambiente do entorno onde as fontes se localizam, os usuários são orientados a sempre ferver ou filtrar e clorar a água antes de ser consumida. Sendo assim, após filtração, devem ser adicionadas duas gotas de hipoclorito de sódio a 2,5% (água sanitária) para cada litro de água. Depois, espera-se 30 minutos antes de utilizar. O procedimento atende a Portaria 2.914/2011, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre o controle e a vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

O monitoramento microbiológico da água das fontes da cidade é feito por equipe do Programa Vigiágua, setor ligado à Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde. Atendendo determinação do Ministério da Saúde, o acompanhamento é periódico, a fim de garantir que a água consumida pela população atenda ao padrão e normas estabelecidas na legislação vigente.

Resultado do exame microbiológico das águas das fontes

Fontes - Resultado

Fonte Saúde - Própria p/ consumo

Fonte Tijuca Imprópria p/ consumo

Fonte Perpétuo Própria p/ consumo

Fonte 7 tanques - Própria p/ consumo

Fonte Brahma- Imprópria p/ consumo

Fonte Judith - Própria p/ consumo

Fonte Taumaturgo - Imprópria p/ consumo

Fonte AméliaImprópria p/ consumo

Fonte Granja Guarani - Imprópria p/ consumo

Fonte Santa Ângela - Própria p/ consumo

Fonte Alexandre Fleming - Própria p/ consumo

Fonte Santa - Própria p/ consumo

Fonte São Sebastião - Própria p/consumo