Data foi instituída em todo o país em 1943Bruno Nepomuceno

Publicado 24/10/2024 16:25

Na segunda-feira, 28 de outubro, a Prefeitura de Teresópolis fará ponto facultativo pelo Dia do Servidor Público. Com isso, os órgãos públicos municipais permanecerão fechados, retomando o expediente na terça, dia 29.



Porém, seguindo o Decreto Municipal nº 6.283/2024, publicado na edição desta quarta, 23, do Diário Oficial, os serviços essenciais funcionarão normalmente, para melhor atendimento da população.





Confira:



Prefeitura e centros administrativos: Os setores instalados nesses prédios municipais funcionam normalmente até esta sexta, dia 25 de outubro. Depois, retomam o expediente na terça, 29, em seus horários habituais.



Educação: Escolas, creches e centros municipais de Educação Infantil funcionam até sexta-feira; ficam fechados na segunda, 28, e retomam as aulas no dia 29/10.



Saúde: As Unidades de Saúde da Família, as Unidades Básicas de Saúde, o Centro de Saúde da Várzea, o Cemusa, o Centro Materno Infantil e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) seguem em horário normal até sexta, dia 25, reabrindo na terça, 29/10, para as consultas médicas e odontológicas.



Urgência médica: O atendimento médico de urgência será normal neste período na UPA e nas Unidades de Pronto Atendimento Dr. Eitel Abdallah, no bairro de São Pedro, e de Bonsucesso, que funcionam com plantão de 24 horas.



Lixo: A coleta de lixo domiciliar seguirá normal, de acordo com os dias de atendimento em cada bairro.



Segurança: Órgãos como Defesa Civil e Guarda Civil Municipal mantêm escala de plantão 24 horas.



Turismo: A Feira Teresópolis Artes Manuais, no Centro de Atendimento ao Turista, no Soberbo, terá visitação direto, inclusive na segunda-feira, 28/10, das 9h às 17h.





Visitação apenas sábado, 26, e domingo, 27/10, com entrada franca:



• Horto Municipal de Teresópolis Carlos Guinle, no bairro Quarenta Casas, das 8h às 16h.



• Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, das 8h às 16h.



• Casa de Cultura Adolpho Bloch (Praça Juscelino Kubitschek, Araras), das 10h às 17h.



• Casa da Memória Arthur Dalmasso (Praça Baltasar da Silveira, 91, Várzea), das 10h às 17h.



• Feirarte – a popular Feirinha do Alto, das 10h às 18h.

O Dia do Servidor Público

No dia 28 de outubro, comemora-se o dia do servidor público, essa data foi definida em 1943, pelo então presidente Getúlio Vargas, através do Decreto-Lei Nº 5.936/1943, com a denominação de dia do funcionário público. Em 1990, com a introdução do regime jurídico único dos servidores públicos federais, através da lei 8.112/90, a expressão funcionário público foi substituída por servidor público. O funcionalismo público no Brasil começa com advento da chegada da família real no Brasil, em 1908.