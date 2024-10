Obras no Corte da Barra devem durar até abril de 2025 - Reprodução Google

Obras no Corte da Barra devem durar até abril de 2025Reprodução Google

Publicado 31/10/2024 10:01

As obras de contenção de encostas e drenagem no Km 05 da BR-495, mais conhecido como Corte da Barra, em Teresópolis, serão retomadas na próxima segunda-feira (4). A intervenção será realizada por empresa contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), uma vez que a Avenida Presidente Roosevelt se trata de um rodovia federal.

Para a realização da obra, prevista para terminar em abril de 2025, a Polícia Rodoviária Federal vai por em prática um esquema de trânsito especial, com intervenção do tráfego no local. O trecho ficará em meia pista durante a obra. Confira como vai funcionar:



– A partir das 7h da manhã do dia 4, os veículos oriundos do Quebra-Frascos, Posse, Caleme, Granja Florestal, Cascata do Imbuí, entre outros bairros, que estiverem seguindo em sentido à Várzea, deverão acessar a Rua das Paineiras, bairro de mesmo nome. Ressaltando que esta via estará em sentido único - Barra X Várzea.



–Os veículos que estiverem na Av. Presidente Roosevelt, na altura da revendedora Supergasbras, deverão acessar a Rua das Paineiras, retomando sentido normalizado da Av. Presidente Roosevelt, próximo à loja Noiiz.



–O Corte da Barra ficará em meia pista. O sentido Várzea X Barra, Posse e Serra de Itaipava ficará com sentido normal.