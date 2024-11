Tião Santos, palestrante do evento, ficou conhecido mundialmente pelo documentário "Lixo Extraordinário, indicado ao Oscar - Divulgação

Tião Santos, palestrante do evento, ficou conhecido mundialmente pelo documentário "Lixo Extraordinário, indicado ao OscarDivulgação

Publicado 05/11/2024 19:44

Desde sua criação, o Sesc e o Senac se preocupam em conduzir suas ações pautadas no desenvolvimento socialmente justo, ecologicamente correto e economicamente viável. Reforçando esse compromisso em Teresópolis, as instituições convidam a população a praticar do 1º Encontro Hotel Sesc Alpina + Senac Teresópolis com o tema “Práticas sustentáveis no fazer cotidiano”. O evento, que acontece no dia 07 de novembro de 2024, das 9h às 12h, no Hotel Sesc Alpina, vai discutir a importância da reciclagem, promover a troca de conhecimentos e o debate de ações para um futuro mais sustentável.

Esta primeira edição contará com a palestra de Tião Santos, presidente da Associação de Catadores de Material Reciclável do Jardim Gramacho, conhecido mundialmente pelo documentário “Lixo Extraordinário”, indicado ao Oscar em 2011, com a história da rotina dos catadores de lixo de Gramacho antes do seu fechamento. Após o filme, Tião deu palestras em Harvard e prestou consultoria para o BID na área de fechamento e erradicação de lixões. Além disso, representou a categoria de catadores no tapete vermelho e ganhou uma bolsa para estudar Gestão de Resíduo Eletrônico, através de uma parceria da Universidade Estadual do Rio de Janeiro com a Universidade de Boku, na Áustria.

Para participar do evento, os organizadores pedem a doação, não obrigatória, de 1 kg de alimento não perecível para o Sesc Mesa Brasil, maior programa de segurança alimentar da América Latina.

Os participantes também são convidados a participar da Feira de Troca de Livros. Basta levar um livro novo ou usado para trocar.

“O tema da sustentabilidade e o debate sobre o lixo é urgente na nossa sociedade. Estamos vendo diariamente as consequências ambientais do descarte irregular, da falta de incentivo massivo à reciclagem. Por isso, convidamos a todos que participem desse importante evento que vai discutir como podemos incorporar no nosso dia a dia práticas mais sustentáveis”, afirma Igor Edelstein, presidente do Sincomércio Teresópolis.