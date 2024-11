Demolição do prédio incendiado - Jorge Maravilha

Demolição do prédio incendiadoJorge Maravilha

Publicado 05/11/2024 08:02

Contemplado pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções, do Governo Federal, em breve Teresópolis terá uma Arena Cultural CEU. Com salas para atividade física, arte e educação, trabalho e renda, o equipamento público de uso cultural e caráter comunitário será construído no terreno do antigo Abrigo Beneficente Sopão, no Bom Retiro.

Destruído por um incêndio criminoso ocorrido no dia 16 de julho de 2022, o prédio do Sopão foi demolido nesta segunda-feira, 04/11, por equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, para dar espaço à Arena CEU. A medida foi tomada para garantir a segurança dos moradores do entorno, visto que o local vinha sendo usado clandestinamente por invasores, causando preocupação à vizinhança. Recentemente, a Prefeitura revitalizou a área localizada atrás do antigo abrigo, com o asfaltamento de um trecho e a eliminação de uma área de descarte irregular de lixo.

“A Arena Cultural CEU faz parte do pacote de investimentos que conquistamos junto ao Governo Federal e que inclui uma creche, uma escola de tempo integral e um ônibus escolar. São importantes conquistas para Teresópolis e que vão beneficiar cidadãos de todas as faixas etárias”, explica o Prefeito Vinicius Claussen.

As pessoas em situação de rua anteriormente atendidas no abrigo continuam assistidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, com refeições servidas em área anexa ao Ginásio Pedro Jahara – o Pedrão, e alojamento no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Barroso.