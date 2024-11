Máquinas do Governo do Estado estão apoiando a Prefeitura na desobstrução de estradas e limpeza das vias - Reprodução redes sociais

Máquinas do Governo do Estado estão apoiando a Prefeitura na desobstrução de estradas e limpeza das viasReprodução redes sociais

Publicado 09/11/2024 21:14

A Defesa Civil registrou sete ocorrências provocadas pelo grande volume de chuva que atingiu Teresópolis nesta sexta-feira (8) e sábado (9). De acordo com o boletim, atualizado às 20h, não há registro de ocorrências graves e vítimas feridas.

Há dez desalojados, por precaução, sendo seis adultos e quatro menores. Foram atendidos pela equipe da Secretaria M. de Assistência Social e Direitos Humanos 19 adultos, oito crianças e quatro adolescentes.



Os maiores volumes de chuva nas últimas 24 horas foram registrados no interior do município: Bonsucesso - 118,52 mm; Serra do Capim - 103,96 mm; Vieira 2 - 99,98 mm; Campo Limpo - 88 mm; Três Córregos - 82,51 mm; e Vargem Grande - 73,41 mm. Em Bonsucesso, no 3º Distrito, o rio transbordou à 1h07 desta sábado.



As quedas de árvore com suposto risco foram registradas na Rua Alfredo Rebello Filho, no Alto; na Estrada Santa Rita, em Cruzeiro, no 2º Distrito; e na Estrada Teresópolis x Friburgo, em Vargem Grande. Houve três deslizamentos: na Rua Governador Roberto Silveira, em São Pedro; na Rua Manoel Sebastião Canto, em Bonsucesso, no 3°Distrito; e na Estrada Teresópolis x Friburgo, na Serra de Vieira, no 3°Distrito.



A Defesa Civil Municipal segue em estado de Vigilância. Há probabilidade de chuva fraca a moderada para às próximas horas.



Os moradores de áreas de risco devem ficar atentos aos Alertas via SMS e Sirenes. Em caso de emergência, a Defesa Civil deve ser acionada pelos canais oficiais. Ligue 0800 202 1066 e (21) 2742-8264 Teresópolis Inteligência Artificial (TIA).

GOVERNO DO ESTADO ENVIA EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E LIMPEZA DE VIA

Pelas redes sociais, o Governador Cláudio Castro prestou solidariedade à Teresópolis e reforçou que o Governo do Estado segue acompanhando as fortes chuvas no Rio de Janeiro. Castro confirmou que cinco máquinas foram enviadas para o município e já estão apoiando as operações de desobstrução e manutenção das vias públicas.

"Desde de ontem, estamos acompanhando as chuvas pelo estado. (...) Queria dizer par ao povo de Teresópolis que o maquinário já chegou. São cinco máquinas que já chegaram e já estão trabalhando nas áreas atingidas, sobretudo no bairro de Bonsucesso", disse o governador, reforçando que o Comitê Permanente de Chuvas do governo estadual continua trabalhando para que o auxílio chegue sempre rápido aos municípios.