Novas motocicletas da Guarda Civil Municipal de TeresópolisJorge Maravilha

Publicado 12/11/2024 11:04

A Secretaria Municipal de Segurança Pública de Teresópolis recebeu três motocicletas zero Km, da marca Yamaha, modelo XTZ 250 Lander, para reforçar a frota da Guarda Civil Municipal (GCM). As motocicletas foram recebidas graças ao convênio entre a Prefeitura e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, através do Programa Nacional de Segurança nas Escolas.

“As motos são fruto de uma importante parceria com o Ministério da Justiça. Essas aquisições vão ampliar a presença das nossas equipes da GCM e garantir mais agilidade nas operações, cuidando da segurança de todos”, frisou o Prefeito Vinicius Claussen.

Com a chegada desses três veículos, a gestão municipal totaliza a entrega de 12 novas viaturas para a Secretaria M. de Segurança Pública. Implantação da Delegacia da PRF (Polícia Rodoviária Federal), em 2020; vinda do programa estadual ‘Segurança Presente’ e reforma do DPO do bairro de São Pedro, em 2022; e instalação do Destacamento de Polícia Montada da PM, no 7º CPA, localizado no Parque Ermitage; também são importantes investimento na segurança da população na gestão do Prefeito Vinicius Claussen.