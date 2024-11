Festival de Hambúrguer terá burger smash a preço tabelado de R$ 25 - Imagem de Freepik

Publicado 11/11/2024 17:06

O feriado prolongado de Proclamação da República, que começa na próxima sexta-feira (15), promete movimentar Teresópolis. Confira cinco dicas de atividades para todos os gostos e idades na cidade:

1 - I Festival de Hambúrguer de Teresópolis - De sexta (15) até domingo (17), no Teresópolis Golf Club, o evento promete os melhores hambúrgueres da cidade por preços acessíveis, shows ao vivo, feira de artesanato e espaço kids. Também haverá um concurso do melhor hambúrguer, com votação do juri popular e do júri técnico. Além de toda essa diversão, o festival é inclusivo. As duas primeiras horas de cada dia serão adaptadas para pessoas neurodiversas, com 20% de desconto para mães e pais em todos os produtos (exceto alcoólicos). Haverá intérprete de Libras nos shows e atendimento contínuo para tornar o evento acessível para todos.

Data: Sexta (15) e no sábado (16), das 13h à 00h; e domingo (17) das 12h às 22h.

Local: Teresópolis Golf Club - Av. Presidente Roosevelt, 2222, no Golfe.

Entradagratuita.

2- Tributo a Elton John - Acontece na sexta (15), em única apresentação, na Casa de Cultura Adolpho Bloch. O cantor e pianista Marcos Gruender propõe um brinde ao seu público com uma volta no tempo numa homenagem ao grande gênio do Pop Internacional Elton John. Além de contar com um vasto repertório de grandes sucessos do ídolo, também está repleto de curiosidades da vida do cantor deconhecidas pelo grande público.



Local: Casa de Cultura Adolpho Bloch - Praça Juscelino Kubitscheck - s/n, R. Tietê - Nossa Sra. de Fatima.

Data: Sexta-feira (15), às 19h.
Local: Casa de Cultura Adolpho Bloch - Praça Juscelino Kubitscheck - s/n, R. Tietê - Nossa Sra. de Fatima.
Ingressos a partir de R$ 40,00, podem ser adquiridos no Sympla

3 - Baile da Wandinha - A Casa de Portugal vai se transformar no salão da Mansão Addams para o . Apresentado pela a Hocus Pocus Produções, o espetáculo promete ser uma noite repleta de mistério e charme característicos da icônica personagem. Com uma decoração sombria e elegante, inspirada no estilo gótico da série, o destaque da noite será a esperada apresentação de dança de Wandinha.



Local: Casa de Portugal, Av. Lúcio Meira, 850, na Várzea

Data: Sexta-feira (15), às 20h
Local: Casa de Portugal, Av. Lúcio Meira, 850, na Várzea
Ingressos a partir de R$ 20,00 e estão disponíveis no Sympla

4 - Teatro no Sesc Teresópolis. Na sexta (15), acontece a apresentação de O Som do Invisível, musical feito com canções autorais, resultado da fusão do trabalho de longa jornada da cantora Sara Bentes em reunião com antiga banda composta por cinco artistas, dos quais quatro são deficientes visuais e uma mulher trans. O ressurgimento do grupo deve-se aos shows de lançamento dos dois álbuns de Sara - Invisível (2015) e Tudo o que me Faz Vibrar (2018). A classificação é livre para todas as idades.

Já no sábado (16) é a vez da peça Dois Amores e Um Bicho, que conta a história de um pai de família que mata seu cachorro por considerá-lo homossexual para refletir sobre o preconceito, a intolerância e a violência que assolam a sociedade como um todo. A peça aproxima o expectador de questões complexas ao abordar um episódio de violência ocorrido numa família comum de classe média para refletir sobre a violência presente na sociedade atual. A classificação é 14 anos.

Local: Sesc Teresópolis - Av. Delfim Moreira, 749, na Várzea.

Ingressos a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) na bilheteria do Sesc.

5 - Babilônia Circus - Instalado no bairro da Prata, o circo traz malabaristas, equilibristas, acrobatas, contorcionistas, palhaços e o impressionante globo da morte. O espaço oferece um ambiente imersivo para todas as idades, com o mais completo mini zoo artificial, com animais em tamanho natural e praça de alimentação.