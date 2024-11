No Brasil, a campanha acontece desde 2003, com início no dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, e término no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos - rawpixel.com / Jira

Publicado 19/11/2024 10:44

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria M. dos Direitos da Mulher, promove, entre os dias 20 de novembro e 10 de dezembro, uma programação voltada para os ’21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres’. A campanha mundial busca conscientizar a população sobre os diferentes tipos de agressão contra meninas e mulheres em todo o mundo. Trata-se de uma mobilização anual, empreendida por diversos atores da sociedade civil e do poder público.



Durante esse período, serão realizadas palestras e rodas de conversas em escolas, associações de bairro e espaços públicos e privados para falar sobre os diferentes tipos de violência contra a mulher (física, psicológica, sexual, patrimonial, moral e institucional). O objetivo das atividades é informar sobre os direitos das mulheres, os locais para denunciar e a importância de ter uma rede de apoio. Profissionais, advogados, psicólogos e ativistas feministas vão compartilhar seus conhecimentos e experiências.



No Brasil, a campanha acontece desde 2003 e tem duração de 21 dias, com início no dia 20 de novembro, quando se celebra o Dia Nacional da Consciência Negra, e término no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Neste sentido, a campanha no Brasil cumpre um papel imprescindível, ao enfatizar a discriminação sofrida pelas mulheres negras.



PROGRAMAÇÃO:



21/11 – E.M. Beatriz Silva, na Barra do Imbuí – 13h

22/11 – Hospital São José – 9h e 15h

25/11 – Centro Educacional Rose Dalmaso (CEDAL) – 10h

26/11 – Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) – 13h30

26/11 – Liga Teresopolitana de Desportos (equipe feminina de futsal), no Pedrão – 19h

27/11 – Associação de Moradores do Caleme – 14h

27/11 – E.M. José Goncalves da Silva, no Caleme – 15:30h

28/11 – Lançamento do Projeto: Grupo Reflexivo para Mulheres Vítimas de Violência – 14h

29/11 – Casa do Pequeno Trabalhador de Teresópolis (CAPETTE) – 15h

02/12 – Hospital Beneficência Portuguesa – 15h

03/12 – Hospital Beneficência Portuguesa – 15h

04/12 – Hospital Beneficência Portuguesa – 15h

04/12 – Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) – 19h

05/12 – Associação CAMP Teresópolis – 10h

06/12 – Albacete Indústria e Comércio de Equipamentos de Lazer – 15h

09/12 – Hospital São José – 7h e 15h

10/12 – Encerramento



